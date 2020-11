Me enteré por las redes sociales de que el arcángel Rufián había puesto como condición para apoyar los presupuestos de España que el Gobierno elevara la presión fiscal sobre Madrid y pensé que era una ‘fake news’ de esas que circulan por internet desde el mismo momento en el que se acabó el bipartidismo. Que un independentista catalán, que gobierna en la sombra una comunidad, sea capaz de que el Gobierno de España penalice a los ciudadanos de la autonomía mejor gestionada del país deja bien a las claras que la Moncloa es ahora mismo un vodevil francés y que don Gabriel rezuma odio por los cuatro costados.

Reconozco que Rufián llegó a hacerme gracia en sus primeras apariciones en el Congreso de los Diputados. Me reí cuando llegó a la comisión de investigación de las tarjetas black con una camiseta de Rodrigo Rato entrado en la cárcel con el lema “es el mercado amigo”, y me pareció original aquello de sacar la “impresora republicana en su escaño”. Como diría un gran amigo, pido disculpas. El líder de ERC es insaciable y como ahora es algo más amigo de España, resulta que España ya no les roba, es Madrid quien lo hace. Cuesta creer que los catalanes, que se han aprovechado de que todos los presidentes de la nación hayan estado más pendientes de su poltrona que de defender al país, sean quienes lideren la política nacional y el PSOE lo permita. Es una auténtica vergüenza. Pedro Sánchez ha dilapidado de un plumazo la historia del partido más longevo, que ha perdido todo menos las siglas. El puño ya no es símbolo de lucha sino de batalla, y la rosa es mero pulverizador del mal olor que desprende Ferraz.

Tengo amigos socialistas. La mayoría de ellos no comparten el camino emprendido por el chulo del Ramiro, pero sin embargo otros defienden a pies juntillas cada decisión que toma. En la cabeza de estos últimos hay más miedo a la derecha que ideas y ganas de gobernar para enderezar el rumbo de lo que queda de España. En cada conversación con ellos les pregunto si creen que el futuro pasa por arrimarse a Bildu y Esquerra en lugar de hacerlo a Ciudadanos o al PP y en su respuesta, como por arte de magia, siempre aparece VOX. Siendo consciente de que Cs no representa prácticamente a nadie y que el PP de Casado es el peor PP desde la llegada de la gaviota, no puedo llegar a comprender cómo se prefiere como socios a quienes quieren aniquilarlo y conseguir fundar las repúblicas catalana y vasca. No son invenciones mías, lo han dicho públicamente dos hombres de Estado como Rufián y Otegui.

Los partidos siempre han hecho política, han arrimado el ascua a su sardina y al sol que más calienta, pero nunca se había visto tal degeneración. El Congreso actual es un insulto a la ciudadanía que lo ha elegido. Las negociaciones para mantenerse en esa poltrona de la que hablé ya no se pagan en cash, sino con adoctrinamiento en las escuelas, con procesos de autodeterminación, con acercamiento de presos, eliminando cuarteles o jodiendo al prójimo como va a hacer Rufián con Madrid. Da verdadera lástima echar la vista atrás, darse cuenta de lo que costó llegar hasta aquí y comprobar que estamos ante una guerra ideológica. VOX y el PSOE se retroalimentan. Cada vez que la Izquierda saca a Franco a pasear los de Abascal suben un par de puntos en el cómic de Tezanos, y socialistas y podemitas se frotan las manos con la carroña.

La caótica situación por la que atraviesa la política española y la terrible situación del país a cuenta del coronavirus mantienen anestesiada a la sociedad. Mientras se habla de esto no se habla de las cesiones de la nación a Cataluña y al País Vasco, ni de las barbaridades que se publican en el BOE enmascaradas entre tanto estado de alarma y toque de queda.