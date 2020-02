El aplauso al campo no es suficiente

Sentado plácidamente en el tronco de un haya. José vigila a sus ovejas mientras agradece que un senderista se pierda por esos lares y le regale unos minutos de conversación. Me cuenta cómo toda su familia se dedicó al pastoreo y a la elaboración de quesos y me invita a visitar su quesería por la noche. Así lo hacemos. Nos recibe su esposa en un pequeño cubículo donde nos invita a probar algunas de sus fabulosas creaciones. “Hemos desistido de vender los quesos a las grandes superficies. Nos pagan una miseria y ellos los sacan cuatro veces más caros. Además te devuelven los que no tienen la forma redonda perfecta. No compensa. Preferimos ir a ferias o venderlos por internet”, se lamenta. Nos llevamos un par de quesos curados de oveja ahumados y un tarro de miel. Gloria bendita.

José y su mujer desarrollan su labor en la bellísima comarca cántabra de Liébana. Concretamente en Lon, localidad del municipio de Camaleño. Su historia es aplicable a la de miles de pequeños productores que ven cómo su trabajo diario se tira por tierra. Suena muy responsable y moderno que las grandes superficies apuesten por los productos locales y lo luzcan con orgullo en sus folletos publicitarios mientras machacan a esos currantes con condiciones leoninas. Porque en este pastel ganan todos menos el que se deja la piel por elaborar un alimento natural y artesanal. Una cadena de trincones que no pierden absolutamente nada porque saben que siempre van a estar abastecidos. Un mercado criminal que fomentamos nosotros mismos dejándonos llevar por la publicidad declarada o bajo cuerda de los supermercados que todos conocemos.

El campo ha lanzado un SOS. Parece que en este país podía salir todo el mundo a protestar menos los que nos están llenando la despensa. Los que literalmente nos dan de comer. En Salamanca emocionó ver a cientos de tractores desfilar por la Gran Vía. Por un día dieron igual los atascos. La gente estaba con ellos porque vivimos en una provincia que sin agricultura y ganadería no existiría. Pero ese apoyo popular no solo se debe quedar ahí. Al mismo tiempo tenemos que reivindicar que el medio rural cuente con los servicios esenciales para poder vivir en él. Buenas comunicaciones y una sanidad y educación dignas. La rentabilidad, que se la metan por el ano. Los servicios públicos no son para ganar dinero y debemos invertir en futuro en un campo que se nos muere lentamente mientras en Madrid cada vez más personas viven hacinadas en veinte metros cuadrados.

Apoyar al campo no solo es aplaudir al paso de los tractores por Canalejas. También es hacer el esfuerzo de comprar directamente al productor siempre que sea posible. Un servidor jamás ha adquirido miel en un supermercado. Cuesta muy poco contactar con apicultores locales o cooperativas para aprovisionarse del producto natural por excelencia. Solo hace falta informarse un poco. Los apicultores españoles están sufriendo un auténtico atropello que no está teniendo eco. Es el único producto donde no existe la obligación de indicar su procedencia en el etiquetado. Podemos ver eso de “miel envasada en Salamanca” y que el 90% del tarro provenga de la contaminada China. No hay derecho y el consumidor lo tiene que saber.

En lugar de quedarnos los fines de semana tirados en el sofá hay que pisar la provincia y traernos unas naranjas de Vilvestre, aceite de oliva de Herguijuela, almendras de La Fregeneda, miel de San Miguel de Valero o lentejas de La Vellés. No vamos a solucionar el problema del campo, pero ayudaremos a crear conciencia.

El resto corresponde a los que nos desgobiernan. Hace falta una nueva regulación y un apoyo decidido a un sector que no para de sufrir ataques desde todos los flancos. Entre ellos el del ruin ‘lobby’ vegano, una escoria que amenaza nuestra forma de vida. Pero también el del propio Gobierno central, que prefiere ordenar a la Policía que cargue contra los agricultores de Don Benito mientras deja campar a sus anchas a la basura independentista a la que debería ‘moler’ a palos.