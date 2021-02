Últimamente lo repito hasta la saciedad: “Señor, dame paciencia. Pero dámela ya”. Y es que no siempre reparo en que la paciencia es una virtud que se adquiere con paciencia, según avisaba Alessandro Morandotti, historiador y aforista italiano aunque nacido en Viena en 1909.

No es fácil, en todo caso, resistirse totalmente al pesimismo. Las cosas han ido mal en el primer mes del nuevo año, y todo –casi todo– apunta en el mismo sentido en el futuro inmediato: las hospitalizaciones no decaen suficientemente en número y en naturaleza (necesidad de camas UCI). El sufrimiento no da un respiro.

Mientras escribo estas líneas me llegan nuevas (malas) del tozudo ataque del bicho malo. No falta quien supone que los datos mejoran, pero las cosas no deben de ser muy reconfortantes cuando se decretan fuertes restricciones inmediatas. LA GACETA habla de “medidas extraordinarias” en Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Ledesma, entre otras localidades en que “la incidencia de los casos de corona virus está desbocada”. Las medidas proyectadas suponen la clausura total de la hostelería y el cierre comercial a las 6 de la tarde. Se sospecha que a estas alturas de enero ya no se puede explicar la tozudez de los gráficos aduciendo las actividades sociales de Navidad, Nochevieja y Reyes, ya bastante alejados en el tiempo.

Así que el Año del Buey (en el horóscopo chino) no parece haber empezado con buen pie. Con una sola excepción (fuera Trump, hala Biden), los actores protagonistas son los mismos (pero cuidado, Casado, que el punto de mira lo ha fijado Ayuso en usted, y no precisamente en Sánchez). La trama es pavorosamente idéntica, y se atiene a dos principios simplones, pero eficaces: al enemigo, ni agua, y leña al mono, que es de trapo.

El primer mes de 2021 ha sido el de la consumación del Brexit, lo que entre otras cosas ha favorecido el parón de las vacunas (¡Toma AstraZeneca!: United Kingdom First, canturreaba Johnson). Y el de la borrasca Filomena. Y el de nuevas cepas del coronavirus, para fastidiar más si cabe. Y el del ejército de listos que aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid (o por Murcia) para colarse a la hora de ponerse la vacuna contra el bicho. Y, de remate, el suelo de Santa Fe y Granada se pone a temblar en un combinado casi continuo de réplicas.

Total, que uno se queda mirando hacia atrás sin ira, pero con grima; o mirando hacia adelante con prevención. Cachis en la mar.