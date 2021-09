A punto estaba uno de hacer la primera comunión cuando pisó por primera vez una consulta del flamante “Ambulatorio” recién inaugurado en marzo de 1966. El médico fumaba mientras te auscultaba. Fumaban los que esperaban en la sala. Y fumaba el que te daba el “número” a la entrada del pasillo. El estanque tenía agua y al lado, en el edificio hospitalario, apenas se veía movimiento. Este edificio ha quedado vacío con el traslado de pacientes al nuevo hospital y será eso que decían nuestros mayores: “Esto parece un hospital robado”. Eso. Hoy me daré una vuelta para recordar este momento. Jmcp -no tengo más datos, lo siento- comenzó en 2015 un blog para recordar los cincuenta años de este complejo, que vino a modernizar y generalizar la atención sanitaria a los trabajadores salmantinos, y lo que cuenta es interesante y está bien documentado. Recuerdo haber ido antes a ambulatorios como el llamado “18 de julio”, en Dimas Madariaga, donde me operaron de anginas, y otro junto al teatro Bretón, pero no guardo ningún detalle de aquello, aunque sé que había más y, claro, el Hospital Provincial, el de la Santísima Trinidad y las famosas clínicas de prestigiosos doctores salmantinos.

El “Ambulatorio” y el Seguro Obligatorio de Enfermedad vinieron a cambiarlo casi todo, como lo hicieron el edificio “Materno”, en 1975, y el Clínico, en 1976. Tengo escrito aquí cómo fue el traslado de pacientes del Hospital Provincial -inaugurado el 5 de octubre de 1930- obra del muy olvidado Andrés García Tejado, al “Clínico” poco antes de la inauguración de este por los Reyes Eméritos. Una inauguración un poco atropellada, según las crónicas. Fue un traslado parecido al de ahora, que cierra una época hospitalaria y abre otra. Un día bisagra y si me apura, histórico. También para el “Ambulatorio”, cuyo futuro... bueno, ya veremos. Dejo constancia de que el director del proyecto fue el arquitecto Fernando Cavestany, para mí un moderno de la época. Poco a poco iremos haciéndonos con el nuevo hospital. Las primeras semanas se perderán pacientes y visitas, como ocurrió en el “Clínico”, por eso le dije al director, Luis Ángel González, que formase algunas patrullas de rescate. Pero al cabo del tiempo iremos por él como por el pasillo de casa, incluso coincidiremos con médicos que conocimos en el “Virgen de la Vega” y el “Clínico”, establecimientos que pasarán a ser parte de archivos documentales.

Como los toros de antes. Qué gran exposición fotográfica y taurina hay en el Centro Documental de la Memoria de los tiempos en los que los diestros iban a la plaza en calesa, los picadores en sus caballos, los ricos en coche y los pobres andando. Era la liturgia, rota en algún momento. Por eso el otro día, cuando Morante acudió a La Glorieta en coche descubierto hizo alucinar a muchos. El torero de las patillas y los puros en el callejón, cuyos seguidores, como mi admirado José Luis Valencia, se dejan patilla y lucen habanos de metro. Alfonso Hortal, que fue crítico taurino en este diario, dijo en cierta ocasión que en la plaza de toros además de banda debía instalarse un cuarteto de cuerda para faenas espirituales, de esas en las que el diestro no lleva un capote o muleta, sino un lienzo de seda. Como Morante el otro día, cuando algunos recordamos que por Salamanca anduvieron los muy taurinos Orson Welles o Ernest Hemingway, antes, incluso, de que tuviéramos “Ambulatorio”, y la liturgia, sin estar escrita, se respetase. Luego, los tiempos cambiaron, como en todas partes. Lo que Luis Cortés contaba del Estudio en la Salamanca clásica, es historia. Su hija Helena, hija, también, de Paulette Gabaudan, gran estudiosa de la fachada universitaria, es hoy premio nacional de Traducción. Otra Helena, la gran Helena Pimenta, prepara estreno teatral con “Los Pazos de Ulloa”, que espero ver en su ciudad, aquí.