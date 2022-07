El absurdo ‘ecologismo extremo’

No está en sus mejores días el consejero de Medio Ambiente. En un alarde de no se qué, Suárez-Quiñones ha tenido la osadía de culpar de los incendios al ‘ecologismo extremo’ o eso han interpretado los muchos que desean su caída inminente. Realmente lo que dijo exactamente fue, en declaraciones a la Cadena Ser, que ‘el ecologismo extremo no es la causa (de los incendios) pero sí uno de los elementos que hay que trabajar’.

Y aún teniendo razón, se lió. Y se lió porque días antes Ángel García-Gallardo, jefe de Vox en Castilla y León, había venido a decir lo mismo aunque habló de ‘ecologismo radical’. Y resulta que la izquierda vio la puerta abierta para igualar a Suárez-Quiñones con García-Gallardo e introducirles juntitos en el club de negacionistas del cambio climático que presiden Bolsonaro y Trump.

Y se lió, también, porque el consejero no entendió que no es el ‘ecologismo extremo’ el que sufre cuando se corta un árbol de un monte lleno de árboles, es ya casi la sociedad entera, que está inmersa en la cultura ecológica. ¿No es capaz de leer cómo en Salamanca, que siempre había sido la ciudad del granito, el Ayuntamiento invierte en madrigueras para conejos, nidos de murciélagos y en oasis para mariposas? Y venga árboles, 14.000 ni más ni más en el Puente Romano para darle color verde a una ciudad que quemaba. No se da cuenta Suárez-Quiñones que cuando habla de ‘ecologismo extremo’ ofende al grupo conservacionista pero cada vez más a un sector amplio de la población que no quiere que un ruido perturbe a la florecilla que nace y crece feliz en el bosque. La cultura ecológica ha calado en la sociedad y dentro de nada lo hará también la cultura del lobo y, por supuesto, la del cambio climático, porque a los más pequeñitos ya se les inculca que el lobo es bueno y que si hace más calor del normal es porque nos dejamos el grifo abierto.

Y se lió, además, porque Suárez-Quiñones no midió que Castilla y León, desde el pacto del PP con Vox, es la estrella de los telediarios y que aunque en Extremadura se cuestione igual la gestión del dispositivo de incendios o el sueldo de los forestales, el titular es para Mañueco porque es la forma en la que la izquierda puede golpear a la creciente derecha de Feijóo. Por eso Juan Luis Vázquez (PSOE) sorprendió al atacar con tanta dureza a Suárez-Quiñones; por eso alguien tan comedido como Fernando Rubio no irá a ‘ladrar’ hoy al pleno de la Diputación pero pedirá con firmeza la marcha del consejero. Si este año es tan malo por su gestión, el pasado tuvo que ser fantástico porque apenas hubo incendios.

Salvo que la Justicia diga lo contrario -y sería una sorpresa-, el consejero seguirá salvo si Mañueco ve peligro para Feijóo y esto ocurrirá si ve que no se recupera de esta tremenda quema o vuelve a echar leña al fuego.

A todo esto lo peor es que Suárez-Quiñones tiene razón en lo que dice sobre el ‘ecologismo extremo’. ¿No es absurdo ‘ecologismo extremo’ que la Junta tenga problemas cada vez que intenta desbrozar, limpiar de matorrales? ¿No es a ‘absurdo ecologismo’ extremo que encuentra trabas hasta para abrir un cortafuegos? ¿No es absurdo ‘ecologismo extremo’ que la CHD autorice a regañadientes la limpieza de las riberas de los ríos? ¿No es ‘ecologismo extremo’ que en un parque nacional no se pueda mover ni una piedra o que en un parque natural entre ganado pero depende de cuál y dónde? Alguien tan poco dudoso de defender el medio ambiente, como es el director del parque de Monfragüe, ha dicho lo mismo que Suárez-Quiñones pero de otra manera para explicar su incendio: ‘Nos encontramos con modernos ecologistas domingueros que tienen cultura de la ciudad y quieren imponernos sus normas’. O el televisivo Frank Cuesta, gran defensor de la naturaleza, acusó a la ‘nueva ecología perrofláutica’ de lo ocurrido en Monfragüe. Ellos lo pueden decir, pero Suárez-Quiñones, no.

Se lleva hablar de cambio climático. Por eso, para luchar contra él, ojalá a Mañueco le dé tiempo mañana a exigirle al presidente frecuencias para el tren ‘rápido’ a Madrid, que nos permita aparcar los coches diésel. Ojalá, para luchar contra el cambio climático, consiga esa financiación por extensión y no por habitante. Ojalá, como mejor lucha contra el cambio climático, le haga entender que una comunidad despoblada necesita inversión para atraer población. Ojalá le convenza de que hay ‘conservacionistas extremos’, esos que confunden conservar la ribera con no tocarla, y que por estas ideas que apoya el Gobierno es más difícil controlar los incendios en Castilla y León, Extremadura u otra parte del territorio. Lástima que Sánchez le dé tan poca importancia a los presidentes autonómicos que no son independentistas y cite a tres en el mismo día porque el tema del cambio climático es realmente apasionante.