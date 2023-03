El 8-M y el chocho volador

Tito Berni ya es nuestro Torrente de cabecera. La trama se sigue bien porque es de putiferio, cocaína, groserías y ambiente casposo, como la de la saga más taquillera del cine español, y ahora cada día esperamos un nuevo episodio. ¿Habrá más fotos de Tito Berni en calzoncillos? ¿Desvelará “El Mediador” nombres de otros diputados compañeros de juergas y con “final feliz” ? ¿Se conocerá por fin en nuevas grabaciones el esperado origen del mote de “chocho volador”? “¿Por qué guardaba “papá” 60.000 euros en una caja?”

Luego ya si la trama implica a ministerios y empieza a ponerse aburrida a lo mejor cae el Gobierno -como presagió hace ya días Ayuso- aunque sin morbo de putis probablemente se descolgaría entonces la mitad de la audiencia. Pero ahora mismo está en su punto álgido de seguimiento y los del PSOE en general son, para parte de esta audiencia enorme y fiel, unos sinvergüenzas. Normal que Pedro Sánchez esté preocupado.

Dicen que no se sabe cuántos papeles repartió “El Mediador” en su película de corrupción. Y el presidente calla, aunque no debería, porque con cada silencio apaga el papel que se ha construido de feminista, de ser patriarcado sin que se note.

Y calla también Irene Montero cuando nunca está callada. Y cuando la gravedad de lo ocurrido deja a la ministra, con su silencio, como defensora del Tito Berni y no de las prostitutas y deja también desamparada a “chocho volador”, porque no se entiende que pase por alto un mote tan cosificador. Cuando el público de Podemos veía fácil el “sola y borracha quiere llegar chocho volador a casa”, Irene Montero se esconde y no quiere saber nada. Ni de prostitutas, ni de puteros, ni de cátering con el menú de prostitutas, ni del “churumbel” que pedía el General de la Guardia Civil cuando “chocho volador” le puso los cuernos...

Ahora después de esto, y dado que PSOE y Podemos protagonizan las dos grandes manifestaciones, el 8-M se presenta sosote. Carmen Calvo vuelve a quedarse sin escaparate para la abolición de la prostitución, que ya echó de menos el año pasado, con lo bien que habría quedado en la pancarta la foto del Tito Berni en calzoncillos. E Irene Montero sabe que no puede hablar de casi nada porque abolir la prostitución divide a Podemos y porque las mujeres que se manifestarán, que simpatizan con los partidos de Gobierno, están divididas con sus leyes, con la trans y la del sólo sí es sí, con 725 agresores sexuales ya con rebaja de penas.

Quien ha acertado con el espíritu del 8-M es sin duda el PCE, que ha ideado un cartel que nos invita a las mujeres a barrer el patriarcado con escoba, fregona y plumero. No nos concede ni la evolución hacia la roomba. Nunca antes un cartel había definido mejor lo alejada que está la protesta del 8-M con la realidad que vivimos las mujeres de hoy.

El 8-M será una manifestación de manifestaciones de feministas de carnet en su mayoría simpatizantes con los partidos de Gobierno y de mujeres transexuales y cisgéneros. Y a pesar de eso, probablemente el único grito común sea contra la sanidad pública. Será multitudinaria porque se sale el 8-M para decir que todos somos ya todas y porque se ha devaluado tanto lo de ser mujer que nos daremos cuenta cuando a nuestra niña la gane en atletismo una trans o vaya el primer violador a la cárcel de mujeres o se destrocen vidas de adolescentes con el cambio de sexo. Y gritarán unas mujeres contra otras, y a lo mejor está Rakel, la mujer que estudió Psicología en Salamanca y que le envío una carta a Sánchez porque quería seguir siendo prostituta. Y muchas nos preguntamos qué es eso del 8-M porque ya no entendemos qué celebramos.