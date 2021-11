Abundan los antecedentes más o menos explícitos, cómo no. De eso siempre hay: también hay precedentes de la corbata (gracias a los soldados croatas), también los tiene la teoría del caos (teoría que no se resuelve declarando que la vida es un lío), también los tiene la relatividad especial (que no se resume en la malévola idea de que todo es relativo, hasta el precio de la luz eléctrica).

El caso es que el concepto de ‘sistema’ –a veces identificado con el de ‘estructura’, otras veces sutilmente diferenciado– había asomado ya las orejas en algunas propuestas de filósofos, astrónomos, físicos, teólogos, economistas, antropólogos, etc. Pero la primera formulación certera, aunque todavía incompleta, tiene su origen más directo en la obra del lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure. La idea general, a veces solo bosquejada por el lingüista suizo, es que las lenguas deben entenderse como conjuntos ordenados de elementos fuertemente relacionados entre sí. De esta manera decimos, por ejemplo, que en español existe un conjunto de elementos (llamados fonemas), esto es, un sistema fonológico (o varios, si tenemos en cuenta que nuestra lengua no se habla igual en Salamanca que en Sevilla, ni de la misma manera en la ciudad de México que en Buenos Aires o Tenerife).

Es especialmente interesante observar, a la hora de definir el novedoso enfoque –llamado a menudo ‘estructuralismo’–, que los elementos que forman un sistema tienen un valor interno, esto es, tienen el valor que les confiere su pertenencia al sistema. Las cotorras de los jardines bonaerenses no significan lo mismo (=’no tienen el mismo valor’) cuando se sueltan en el Retiro madrileño.

Porque en Madrid esas aves son exageradamente prolíficas (esto es, son plaga: en su nuevo sistema ecológico no tienen enemigos). Lo mismo ocurre cuando un elemento de un sistema desaparece, o cuando es sustituido por otro. Entonces las repercusiones se dan en todo el sistema: tiembla toda la estructura y se reemplazan los valores de los elementos involucrados en el cambio.

Es el caso actual de los jabalíes sin enemigos (los cazadores), o de los políticos efervescentes con rivales, como fue en su momento Cayetana Álvarez de Toledo, o como está ocurriendo ahora con Isabel Díaz Ayuso: un movimiento significativo de una de las piezas del sistema provoca movimientos sísmicos en todo el sistema, que se manifiestan con una fuerza proporcional a la del movimiento inicial.