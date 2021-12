En la Junta y a lo largo de todo lo que llevamos de legislatura conviven dos mundos antagónicos, dos formas de ver la vida que chocan entre sí, y a pesar de la voluntad de unos y otros de seguir unidos, porque a todos les conviene (por el momento) los roces son cada vez más frecuentes y las chispas de más colorines que nunca.

El último encontronazo entre el sector popular y el ‘naranja’ se produjo el pasado viernes cuando la consejera de Sanidad, Verónica Casado, militante de Ciudadanos y del ala ‘cierrabares’ de la Junta, convocó al Comité de Expertos para pedirles medidas que frenen la expansión del virus en la Comunidad. La iniciativa no le sentó nada bien al presidente Alfonso Fernández Mañueco, que pidió a los epidemiólogos conclusiones “en lugar de sugerencias que generen incertidumbre”. Y no dijo aquello de “Verónica, estate quietecita” porque no la tenía delante.

El varapalo de Mañueco al Comité de Expertos y a Casado responde a un cierto nivel de hartazgo del presidente respecto a la incapacidad de los científicos para anticiparse a la evolución de la pandemia y quizás también a la incomodidad que supone tener que hacer frente a la nueva ola sin el apoyo del Gobierno de Sánchez, que se lavó las manos hace meses y sigue mirando hacia otro lado mientras las autonomías capean el temporal como buenamente pueden y según Dios, o el diablo, les da a entender.

Casado y el vicepresidente Francisco Igea han liderado el bando partidario de las más duras restricciones desde el arranque de la pandemia en marzo de 2020, mientras que el presidente y los consejeros del PP han defendido una línea más partidaria de permitir la actividad social para no acabar de hundir la economía. Ha habido un tiempo en el que Igea, aterrado ante la posibilidad de que Mañueco convoque elecciones a rebufo del éxito de Ayuso y espoleado por los desaguisados que le monta la consejera de Sanidad, llegó a cambiar de bando y se apuntó a la moderación. Pero parece que el incremento de contagios le ha devuelto a su posición de origen.

Ahora mismo la pelota está en el tejado de los técnicos, que se reunieron el mismo viernes sin que haya trascendido el alcance y la concreción o ambigüedad de sus recomendaciones. Si, como ha ocurrido otras veces, dejan puertas abiertas a varias alternativas, tendremos de nuevo pelotera en el Consejo de Gobierno.

Siempre he defendido que no se puede actuar contra el criterio de los expertos, pero tampoco se puede dejar en sus manos la gestión de una Comunidad o una nación, ni siquiera en esta terrible la pandemia. La mayoría de las veces, los epidemiólogos y el resto de científicos de la sanidad proponen diferentes medidas con opciones distintas, y no suelen asegurar un determinado nivel de éxito a ninguna, porque son muchas las circunstancias que influyen en la evolución de los contagios. Los dictámenes del Comité de Expertos representan sin duda una herramienta fundamental, pero solo eso, a la hora de adoptar decisiones por parte de los políticos, a quienes hemos elegido para que nos saquen de esta.

Según nuestra experiencia de veinte meses de medidas y contramedidas, lo único claro es que la manera de frenar una ola es confinar al personal, pero también sabemos que el encierro hunde la economía y ahora mismo estamos al borde del abismo. Las olas de contagios suben y bajan sin una explicación científica convincente. Los epidemiólogos nos aseguraron que con un setenta por ciento de la población vacunada tendríamos inmunidad de rebaño y no ha sido así. Ahora la referencia más clara, por tanto, debe ser la situación hospitalaria, y en Castilla y León las UCIs no están amenazadas de colapso.

En todo caso, nuestra libertad en estas Navidades depende del día que tengan Mañueco, Igea y Casado. Y sobre todo de su capacidad para malentenderse.