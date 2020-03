Mentir para decir la verdad no es un recurso especialmente valorado en nuestra vida pública. Mal hecho: eso supone olvidar la fuerza de una figura retórica magnífica: la antífrasis, que, según el Diccionario académico, consiste en afirmar lo contrario de lo que se quiere decir. El efecto inmediato es el humor o el ingenio. Un ejemplo: en la playa de Cortadura, entre Cádiz y San Fernando, se alza un restaurante con historia conocido como Ventorrillo el Chato. Al parecer, en sus mesas se sentaron en discusiones eternas algunos de los responsables de la Constitución de 1812 (la Pepa).

Lo de ‘ventorrillo’ se entiende bien. Pero ¿qué pasa con el Chato? Así llamaban –se non è vero, è ben trovato– al dueño de la casa de comidas, que, por cierto, iba armado con un apéndice nasal tremendo por su volumen y prominencia. Haberlo llamado ‘el Napias’, por ejemplo, habría sido insoportablemente soso y pedestre.

Vamos con la segunda forma de mentir, que es mucho más frecuentada por nuestros políticos. Yo me enteré de que España era un país en vías de desarrollo allá por 1962, cuando cursaba primero de Bachillerato. ¡Vaya cacharrazo escolar! ¡Qué disgusto! No tenía edad ni conocimientos que me permitieran deslindar conceptos especializados (‘país en vías de desarrollo’, ‘país emergente’, ‘país menos desarrollado’...), pero ni falta que hacía. Lo de ‘en vías de desarrollo’ se entendía perfectamente: no éramos los primeros, ni los segundos, ni los terceros, ni quizá los quincuagésimos. España formaba parte (y yo sin darme cuenta) de un amplio grupo de países con cierto potencial económico, con escasa influencia política y, en ocasiones, con un índice de desarrollo humano más o menos apreciable en términos de salud y esperanza de vida, de nivel educativo, de nivel de vida e igualdad social, etc. Hoy día forman parte de ese grupo de naciones en vías de desarrollo países como Marruecos, Costa de Marfil, Namibia (en África), Guatemala, República Dominicana (en América), Uzbekistán, Pakistán, Vietnam (en Asia), Albania y Moldavia (en Europa), Papúa Nueva Guinea, Tonga (en Oceanía).

Yo estaba convencido, en sentido contrario, de que España seguía rigiendo, si no el mundo, sí medio mundo. ¿Qué había pasado? ¿Me habían mentido mis profesores? Pues no. Simplemente habían olvidado hablar de algunas cosas. Nadie me había contado nada de Francia, Suiza, Alemania, Reino Unido, ni de esos americanos que hablaban raro y que un día casi volaron sobre Villar del Río. Nadie. Vaya pájaros.