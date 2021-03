¿Dónde está Feijóo?

Arrecian las voces que piden a Feijóo un paso al frente ante la hecatombe que se avecina si Casado y su “lugarteniente”, el controvertido Teodoro García Egea, sigue al frente del PP. Nunca ha estado el partido tan dividido, jamás ha ilusionado menos y, por si fuera poco, no hay frente que no hayan abierto: disputas con los “barones” que no les apoyaron en el congreso, trifulca y relevo de la que ellos nombraron portavoz del Grupo Parlamentario, Cayetana Álvarez de Toledo, y por último, Casado arremete en lo personal contra uno de los líderes políticos al que tendría que convencer para integrar el centro-derecha si quisiere tener alguna posibilidad de gobernar España.

Militantes, simpatizantes y votantes del PP se sienten huérfanos, el poder económico y empresarial está asustado porque España se encamina irremediablemente hacia el chavismo con la complacencia de Pedro Sánchez y no hay relevo en las filas de la oposición. Ya pasó el tiempo en el que Casado tuvo la oportunidad de ofrecer una alternativa a un proyecto económico destructivo, como es el de los socialistas, que han dado muestras sobradas de que cada vez que pasan por el Gobierno dejan el país hecho una ruina y con una destrucción de empleo récord, y más en estos momentos con una crisis sanitaria jamás conocida y de la que no quiere saber nada el presidente Sánchez. La desestabilización institucional provocada y buscada por los socios comunistas ha trasladado a Europa una imagen de España muy, muy peligrosa.

En estos días en los que Aznar anda de plató en plató celebrando los 25 años de su primer triunfo electoral en 1996, muchos recuerdan con nostalgia ese PP que fue capaz de reunir al centro-derecha para ganar a un socialismo hasta las cejas de corrupción y ofrecer a los españoles un gobierno distinto al desgastado y desprestigiado de Felipe González.

Casado ha defraudado esas expectativas de todos. Él se escuda en que sus predecesores tuvieron 7 años, pero eso no es posible porque la situación es para muchos españoles y para los inversores de extrema gravedad por la deriva que está imprimiendo el social-comunismo y el clima de inseguridad que trasladan sus actuaciones y sus palabras y él no ha sido capaz de transmitir ilusión y tampoco capacidad de integración de los votantes de otros partidos. ¿Cómo va a ser capaz de integrar a todos en el centro-derecha si no ha sido capaz de darle un sitio a los suyos que no le apoyaron en las primarias?

Las críticas veladas de Cayetana Álvarez de Toledo, cuestionada por muchos cuando Casado la nombró portavoz parlamentaria, son compartidas por militantes y simpatizantes y podrían comenzar a pasarle factura. ”Casado ha demostrado su incapacidad”, dijo la todavía diputada en una entrevista en El Mundo, al día siguiente de la debacle electoral en Cataluña. A ello se une otro error, que sin duda también le costará caro: las alusiones personales a Santiago Abascal en la moción de censura que presentó Vox contra Pedro Sánchez. Nadie entiende que, para desmarcarse del partido verde, Casado lo llevara al terreno personal y arremetiera contra su antiguo compañero, porque es la peor manera de arrancar votos por la derecha.

Casado dirige el PP a la deriva, sin rumbo y con bandazos de quien no tiene un proyecto claro y capaz de ilusionar a una mayoría de españoles que no votan ni al PSOE, ni a Podemos.

Y la respuesta de la actual dirección del PP no puede ser peor y más pueril: echar la culpa a todos los demás o amordazar a los díscolos con una adaptación de sus normas de comportamiento interno de los grupos parlamentario para evitar en el futuro “otras cayetanas”.

¿Dónde está Feijóo que prometió dar un paso al frente si estuviera en riesgo el PP?, se preguntan muchos. El PP está en riego serio, como España con este Gobierno social-comunista.