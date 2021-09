¿Dónde está el escándalo?

Al paso que va la burra, la renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva camino de convertirse en otro de esos conflictos que no se resolverán al menos hasta que unas elecciones generales renueven el aire fétido en los salones del poder.

PSOE y PP pueden seguir a la gresca hasta 2023, o pueden desatascar el embudo en un minuto, nunca se sabe. Las últimas señales no son alentadoras precisamente. Después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, les leyera la cartilla (en palabras del Rey Felipe), ambos partidos continúan sin hallar un punto de encuentro. El líder de los populares, Pablo Casado, movió ficha ayer, proponiendo una salida bastante razonable, consistente en negociar en paralelo la renovación y el cambio de la ley para que una mayoría de los miembros del Consejo sea elegida por los jueces. Sin embargo, la contestación por parte de Pedro Sánchez fue de doble desprecio: primero porque no contestó Su Persona, sino que lo hizo por boca de unas de sus nuevas ministras (una tal Isabel Rodríguez que debe de ser portavoz del Gobierno, o algo así), y segundo, porque la contestación a la invitación de Casado fue un sonoro portazo, sin entrar a considerar siquiera la oferta. Para Su Sanchidad, lo único que puede hacer el PP es bajarse los pantalones y tragar con un Consejo con mayoría ‘prosocialista’.

Así que seguiremos con el CGPJ actual, lo cual no es bueno, pero tampoco un gran escándalo. En contra de lo que gritan a los cuatro vientos los grandes voceros del Gobierno, del PSOE, de los partidos nacionalistas, de los golpistas y de los proterroristas, además de sus medios afines, la continuidad del órgano rector de los jueces no constituye un escándalo mayúsculo ni un atentado a la Constitución ni un enorme agujero negro en nuestra democracia. A los españoles la continuidad de Lesmes y sus compañeros no nos amarga la vida, ni nos va a arreglar la vida la renovación del Consejo. El presidente y los miembros del CGPJ siguen trabajando y siguen cobrando (entre 122.000 y 142.000 euros por barba), así que tampoco es como que se corten las venas.

Supongamos por un momento que los legisladores hubieran previsto para el Consejo mandatos de ocho años en lugar de cinco (los tribunales supremos de América, por ejemplo, son de larguísima duración: en Estados Unidos, vitalicios; en México, 15 años; en El Salvador, 9 años). Estaríamos con los mismos jueces, pero sin ningún problema.

¿Dónde está entonces la urgencia y la gravedad de la situación por el no relevo del Consejo? Pues en que Sánchez necesita colocar su mayoría cuanto antes para renovar la Sala Tercera del Supremo que va a dirimir los recursos contra los indultos a los delincuentes catalanes. Ahí se juega Su Sanchidad el cocido, porque la revocación de los indultos podría hacer saltar la legislatura.

¿Dónde hay de verdad escándalo? Pues en cómo se elige el órgano rector de los jueces desde que en 1985 el PSOE de Felipe González aprobara una ley que certificaba la muerte de Montesquieu (de esa manera describía Alfonso Guerra el asalto del poder político al judicial). El escándalo es que Mariano Rajoy no cambiara la ley cuando tuvo mayoría absolutísima para hacerlo (Aznar no llegaba a los 3/5 de los escaños del Congreso) sino que se aprovechara de ella para colocar a sus afines. El escándalo es que la Unión Europea advierta a España que no puede seguir permitiendo el control del Legislativo sobre el Judicial y que Sánchez no se quiera dar por enterado.

Y creo en la independencia de los jueces, en su integridad, pero no es obstáculo para que la elección por el Gobierno sea un escándalo. Basta que Sánchez pregunte a los candidatos por quiénes de entre ellos están a favor de los indultos, para saber a quién tiene que colocar.

Por eso es mejor no renovar el CGPJ que darle el gusto a Sánchez de seguir sesteando en La Moncloa.