Donde el mundo se acaba

El mundo como escenario geográfico no tiene fin, porque más allá del lugar más lejano, el de las antípodas se entiende, el mundo sigue. Siempre hay un más allá y no por eso es infinito dada su condición esférica, aunque haya quienes se aferren a otra visión distinta, se nieguen a aceptar esta realidad incuestionable y se empeñen en que el fin del mundo está donde ha estado siempre y no haya más que hablar. Pues lo dicho sobre el lugar del fin del mundo tiene un motivo en el que encaja Salamanca por su pasado y su presente, motivo por el que aparco el tema y me voy derecho al grano.

Aunque su presencia es muy anterior a la de ellos, Salamanca está donde la pusieron los romanos, no los vettones, en un punto encrucijada de caminos perfectamente trazados dentro de una red extendida por toda Hispania, por la que se movían la milicia, el comercio y todo aquello que mantenía fuerte, cohesionado y poderoso al Imperio. Así durante siglos. Los romanos se fueron pero dejaron su impronta y Salamanca continuó siendo punto destacado para quienes vinieron después, por su lugar relevante en las comunicaciones y el progreso, que conservó hasta que llegó el ferrocarril y lo cambió todo, dejando a Salamanca sin lugar en el nuevo mapa y sin lugar sigue desde entonces, pues aunque de vez en cuando cambian las cosas y la suerte, esta ciudad nuestra dejó poco menos que de existir sobreviviendo en un lugar donde al parecer el mundo se acaba, siendo quizás ésta la razón por la que a la hora de los repartos nunca se lleve una buena tajada. Hasta hoy.

Durante muchos años su contacto con la civilización pasaba inevitablemente por Medina del Campo, no había otro camino, hasta que tras superar problemas y retrasos en las obras de construcción, Primo de Rivera inauguró el tren por Ávila que abría la vía directa a Madrid evitando la parada y fonda, siempre incómoda por inevitable, en Medina. Como muestra de ello, y para que se hagan una idea, valga esta anécdota que cuenta Antonio Díaz-Cañabate en su “Historia de una tertulia” que pone en boca de José María de Cossío: La de un emigrante, natural de un pueblo salmantino, en el Perú, quien de vuelta a casa le preguntaron: “¿Qué tal el viaje?”, y respondió: “Bien , bien, lo peor el transbordo de Medina del Campo”.

Pasó el tiempo, bastante por cierto, hasta que la alta velocidad nos llevó de nuevo a Medina, pero esta vez era distinto, ya que la rapidez compensaba volver al inconveniente de siempre. De hecho supuso una mejora considerable que, la verdad, no ha durado mucho.

Aunque Salamanca quedó fuera del mapa de los trenes de alta velocidad, sin embargo se benefició de la posibilidad de adaptar el ancho de vía y empalmar en Medina con la nueva línea AVE hasta Madrid mediante trenes Alvia de larga distancia, que nos ponía a menos de dos horas de la Villa y Corte. Sin embargo la alegría dura poco en la casa del pobre, en esta ocasión a cuento de quienes encuentran en el coronavirus una justificación a todo y se toman la licencia para hacer y deshacer lo que consideren más acertado aunque visto con objetividad sea una barbaridad. Y barbaridad ha sido por parte de Renfe y Adif, o sea del Ministerio de Transportes y Movilidad, nombre que suena a sarcasmo, suprimir cuatro Alvias, dejando solo uno, a Madrid, reducir a la mínima los media distancia a la capital y los regionales a Valladolid y a Palencia, una vez levantado el estado de alarma y estrenada la nueva normalidad. Buena forma de empezarla dejando tirada a Salamanca, sin conexión, además, con Barcelona y Portugal al suprimir los intercity y el tren hotel Lusitania. Al contrario que los romanos hace veinte siglos, estos estrategas de ahora nos han designado un lugar en ninguna parte, como si no hubiese un más allá donde ir y aquí se acabara el mundo.