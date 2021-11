Fin de semana negro para Ciudad Rodrigo. De un golpe se queda sin obispo y se confirma la pérdida definitiva de una sede del Museo Nacional de Escultura. Ni la Iglesia ni el Gobierno están por la labor de acordarse de los pobres, de los olvidados habitantes del Oeste deprimido. Al papa Francisco y a Pedro Sánchez se les llena la boca defendiendo a los menesterosos, pero a la hora de la verdad, ninguno cumple.

A Bergoglio le habrán servido el plato de la fusión bien cocinado entre la Conferencia Episcopal que preside el cardenal Juan José Omella, y el representante del Vaticano en España, Bernardito Cleopas. Omella es de Teruel y Cleopas de una pequeña provincia de Filipinas, pero se ve que en llegando a lo alto de la cúpula eclesial los orígenes se olvidan con facilidad. Ambos han optado por el camino fácil de enterrar más de ocho siglos de historia de la diócesis mirobrigense, aunque la defunción nos la vendan camuflada de ‘matrimonio’ con la capital. Todos sabemos que el grande se comerá al chico, como ha sucedido en tantas diócesis fusionadas.

Quitar a los pobres para dar a los ricos es nuevo lema de la Iglesia en España, que ni siquiera ha sabido buscar entre el clero de la provincia un pastor comprometido con esta tierra.

El nuevo obispo de Salamanca-Ciudad Rodrigo pide “ayuda y paciencia” a los fieles. Pero de paciencia no se vive, y en la Raya están más para ser ayudados que para ayudar. Los sufridos habitantes del Oeste están cada día más cerca de pasar holgados por el ojo de una aguja.

En todo caso, coincido con el alcalde de Miróbriga: por encima de toda la tristeza y pesar que provoca la medida, hay que respetar la decisión de la Iglesia, que para estas cuestiones es soberana. Y al nuevo obispo hay que desearle suerte y tino en su gestión, y que no se olvide de Ciudad Rodrigo. Que la decadencia de esa diócesis se retrase lo más posible y que no se produzca durante su obispado.

Lo que no tiene remedio es el olvido de la vieja promesa de una sucursal del Museo Nacional de Escultura en el palacio de los Águila. Han pasado 24 años desde que el Gobierno de José María Aznar comprase “El Calvario” de Juan de Juni para llevárselo a Valladolid, comprometiéndose al mismo tiempo a crear en Ciudad Rodrigo una subsede del Museo. Eso ocurría en 1997, y ya entrado el nuevo siglo, ni “El Calvario” retornaba a Miróbriga, como prometía la Junta de Juan Vicente Herrera, ni la ministra de Cultura, la popular Pilar del Castillo, ejecutaba el compromiso de reabrir Los Águila como sede del Museo. Después llegaría el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el socialista bejarano Jesús Caldera en el Ministerio de Trabajo, y todas las reivindicaciones anteriores del PSOE salmantino pasaron al rincón del olvido.

Ahora, con fecha de la semana pasada, el Gobierno de Sánchez reconfirma su negativa a rescatar la obra de Juan de Juni y a crear la subsede del Museo vallisoletano, con la excusa peregrina de la falta de presupuesto y un supuesto peligro para la conservación del conjunto escultórico. El Ejecutivo socialista-comunista no tiene dinero para Ciudad Rodrigo pero seguro que saca de su Presupuesto para 2022 los 57 millones que exige ERC para ‘blindar’ el catalán en las series de Netflix, HBO y Disney.

Al contrario que Zapatero y Caldera, que se hartaron de prometer inversiones para Salamanca en el malhadado Plan del Oeste y no ejecutaron ninguna, el Gobierno sanchista no hace promesas que no pueda cumplir. De hecho, en Salamanca nada ha prometido en los tres años que lleva Sánchez en la Moncloa, y nada ha hecho. En los presupuestos del Estado más espléndidos de la historia, los de 2022, figuran las partidas más rácanas de la historia para Salamanca. Así que no engañan a nadie. Para una vez que cumple Sánchez, hay que reconocérselo.