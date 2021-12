JORNADA de distinciones en el Liceo. Sanitarios, Jesús María Vicente Rivero, Pedro Dorado Montero y este diario, LA GACETA, tendrán su reconocimiento ciudadano. El periódico por más de cien años de servicio, los mismos que han pasado desde que fue enterrado en el Cementerio Civil el ilustre penalista tallado por la modernidad y el arte de Mariano Benlliure en su aula del Edificio Histórico, un espacio con enorme peso jurídico desde el Paraninfo al Aula Dorado Montero. La casa de don Pedro daba al sucio Arroyo de Santo Domingo fuente de mil problemas sanitarios, pero estaba aislada del centro, como su calle. Allí crio a sus hijas, Elvira, María Luisa –primera española catedrática de Instituto—y Pedro, asesinado en la Guerra Civil, y dio forma a su magisterio, tan controvertido. Hoy es Centro de Investigación Lingüística. La polémica de Dorado con el Padre Cámara es legendaria y está bien documentada. Dorado falleció en las vísperas de la aparición de este diario, que vio la luz a pocos metros del aula en la que impartía sus clases de Derecho Penal, en las que luego se conocieron como Cocheras de San Isidro y entonces era una especie de multiusos con mucha historia detrás como iglesia. Entonces, 1920, la atención médica se movía entre la caridad y la atención privada. Tiempo de clínicas y sanatorios de ilustres galenos, y de beneficencia en la Santísima Trinidad; aún no había nacido el Hospital Provincial de don Andrés García Tejado, que tantas cosas cambió en la medicina salmantina. Estamos mal, pero la atención sanitaria hoy no tiene nada que ver con la de ayer. La cita de esta tarde es en el Liceo, donde actuó hace unos meses la malograda Verónica Forqué. Interpretó “Las cosas que sí son de verdad”, que hace pensar en todo lo que había detrás de su sonrisa, aire extravagante, talento interpretativo, ojos azules y su simpatía permanente. Bueno, casi permanente. No estoy seguro, pero creo que Verónica había rodado en Salamanca “Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo”, de Manuel Gómez Pereira, en 1993; sí tengo seguro que estaba en su reparto. La obra de teatro le dio el Max a la mejor interpretación femenina. Qué lástima que en los premios “Forqué” de este año Álvaro Mel se quedase sin premio de interpretación por la suya en la serie “La Fortuna”: Creo que lo merecía.

Sanitarias eran las que ayer por la tarde me despacharon la tercera dosis de la vacuna, la que me convierte en “tridósico”, dice un conocido. Espero que a la tercera vaya la vencida. No vi el ambiente de las dosis anteriores, ni me sacudieron AstraZéneca, sino Pfyzer, ni tampoco tuve que esperar a reacción alguna. Como entré salí, detrás de un quinto al que se le veía el cartón y otro que era prácticamente cartón. En algún momento ambos tuvieron esperanza en un renacimiento capilar, un florecer, que es como se llama la exposición de Araya Rodríguez García en el centro cultural de la Plaza de Trujillo, que no todo van a ser mercados y mercadillos. O torneos de ajedrez.

Tengo curiosidad por la conferencia de mañana de María Rodrigo Yanguas sobre la mujer en el ajedrez después del exitazo en televisión de “Gambito de dama”. Esa dama que nació en el famoso libro salmantino de Luis Ramírez de Lucena, “Arte de ajedrez”. María es psicóloga, distinguida maestra de ajedrez, preside la comisión “mujer y ajedrez” de la Federación y recorre colegios predicando la palabra de Ramírez de Lucena, entre otros.

Al ajedrez se le ha acusado de cierto machismo, que no ocultaba la citada serie, aunque parece que los tiempos están cambiando. El torneo salmantino en marcha lo demuestra y el maestro Leontxo García sabe muy bien lo polémico que puede resultar dudar de la capacidad femenina para el juego. De hacer distinciones. De momento, ojito a dos salmantinas: Alicia Moreno Yuste y Lucía Sánchez. Puede que algún día suban al escenario del Liceo un día como hoy a recibir una distinción de su ciudad.