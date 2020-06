No olvido, pero sí soslayo en esta columna las más crueles consecuencias del ataque del maldito virus: muertes, sufrimiento, quiebras, paro... Tampoco me ocuparé de otros malvados efectos largamente tratados en los medios de comunicación (efectos sobre el turismo y la hostelería, sobre el comercio en general, sobre los espectáculos, sobre la educación, sobre la vida intelectual universitaria, etc.). Solamente quiero destacar algunos fenómenos más livianos que, precisamente por su ligereza, han pasado bastante inadvertidos. Acabo de enterarme, por ejemplo, de que las restricciones asociadas a lo que se llama ‘distancia social’ han obligado a guionistas y directores cinematográficos a rediseñar sus guiones y cuadernos de rodaje para adecuarse al metro y medio (o a los dos metros) de separación de actores y actrices. En este mismo sentido, penita da, sin ir más lejos, ver cómo de tres concursantes se ha pasado a dos en el programa-concurso ‘Saber y ganar’, denominado ‘Saber y ganar poco’ por algunos resabiados, al comparar los premios que se llevan los participantes en este programa de sobremesa con los que concursan en otros.

Más preocupantes son otros fenómenos que han vivido sus mejores momentos en el período de vigencia del estado de alarma (y que probablemente resistirán el paso del tiempo). Uno de los más significativos, sin duda, ha sido la propagación del denominado ‘teletrabajo’. Son muchos los que se han manifestado a favor del trabajo en casa, aduciendo con razón que facilita la conciliación y que ahorra tiempo, penalidades y contaminación por el traslado desde el domicilio al centro de trabajo y del centro de trabajo al domicilio. En todo caso, el teletrabajo supone, por definición, meter a la empresa en casa. Y eso tiene su lado espinoso, claro. En una encuesta dirigida por LinkedIn, la plataforma que gestiona la identidad profesional de sus afiliados, el 62% declara haber sufrido más ansiedad y estrés trabajando en casa durante este período de aislamiento.

Cansino (y molesto), es a veces el uso de herramientas destinadas a facilitar las reuniones virtuales. Insisto en la idea: las herramientas son magníficas; es su uso lo que puede resultar fastidioso. Los de mi gremio utilizamos preferentemente una aplicación que asiste eficazmente como herramienta para videoconferencias en tiempo real. Una maravilla. Pero, si se puede, más maravilla es la comunicación cara a cara, y más eficaz el café que en apariencia marca el final de la reunión.