Leo en LA GACETA que la alcaldesa de Béjar, ante la presión popular de los bejaranos de bien –supongo que la inmensa mayoría, socialistas incluidos-, se ha dignado a poner las banderas del Ayuntamiento a media asta tras el luto oficial decretado por la Junta de Castilla y León hace casi dos semanas en señal “de duelo y respeto” por las víctimas mortales que está ocasionando el maldito virus chino... en siniestra combinación con un Gobierno que sólo sabe mentir, manipular y dar palos de ciego en una letal huida hacia adelante propia de dictaduras acosadas por la realidad social.

La señora alcaldesa, la socialista Martín, imagino que querría los minutos de “gloria” que le ha robado su destino, y allá que fue a ponerse las banderas del Ayuntamiento bejarano por montera, en otra prueba inequívoca del daño que está causando entre la población el coctel socialista-populista de las tres erres, ruina, represión y república, en perfecta definición de Federico Jiménez Losantos.

Ni Béjar ni lugar alguno merecen ser dirigidos por este tipo de personas que sólo tienen en su mente la ideología, y aún peor, la ideología que les imponen sus partidos, pues es evidente que los políticos de hoy carecen de toda libertad, de toda personalidad que les lleve a conclusiones fruto de la reflexión propia y a decisiones por el bien común. Y una bandera a media asta, justo ahora, cuando ya todos conocemos casos de víctimas mortales cercanos o muy cercanos, es practicar el bien común, es una mano en el hombro, un beso en la mejilla de todos a la puerta de un funeral que no se va a celebrar. Una bandera a media asta es solidaridad sincera y anónima, es un bálsamo silencioso, un gesto de paz. Pero no, para la alcaldesa Martín, una bandera a media asta es decidida por “una directriz del PSOE”, es decir, los socialistas son los dueños y señores de nuestra bandera, de nuestras astas, de nuestros sentimientos, pero no de nuestros muertos, que muy poco les importan como día tras día está quedando bien patente. Proteger nuestras vidas no es una “directriz” socialista.