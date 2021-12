Dilapidadores de lo rural

La solución al problema de la despoblación en la denominada ‘España vaciada’ es bien sencilla: servicios, servicios y más servicios. Una ecuación muy clara que a algunos les cuesta entender y, sobre todo, aplicar. Llevamos ya varios años debatiendo sobre el futuro de nuestros pueblos sin que se hayan puesto en marcha actuaciones claras y decididas para intentar paliar su sangría poblacional. Está de moda que ciertos políticos intenten adoptar en su discurso algunas demandas del medio rural en vista de la irrupción de más partidos como Teruel Existe. El diario ‘El Mundo’ aseguraba hace unos días que la entrada en la escena política de este tipo de plataformas podría costarle hasta once escaños al PP y seis al PSOE. Bienvenido sea este aviso para que de una santa vez se pongan las pilas. Eso sí, me temo que esas promesas tendrán un claro tinte electoralista y una vez más quedarán en saco roto.

El problema de este país es que muchos de sus gobernantes son urbanitas recalcitrantes. Personajes como Pedro Sánchez y Pablo Casado solo conocen a la España rural de oídas. No se han curtido en este medio y no tienen ni pajolera idea de sus problemas. Es vergonzoso que el presidente del Gobierno no se haya dignado en pisar algunos de esos pueblos que agonizan para acercarse al sentir de sus gentes. Será porque en ninguno de ellos puede aterrizar su Falcon. Además, lo debería hacer sin cámaras y sin pompa ni boato. Casi de incógnito. Pero dejemos de soñar. Jamás lo hará, porque le tiene miedo al pueblo. Su ‘sanchidad’ ha renunciado al contacto con la gente y eso en cualquier otro país sería penalizado de una forma brutal en las urnas.

Me alegra que, entre tantas palabras vacías, tantas promesas incumplidas y tanta mentira descarada, aparezca alguna medida real y de un importante calado. La Junta de Castilla y León ha cerrado con los sindicatos educativos un preacuerdo para bajar a tres el mínimo de alumnos para mantener abiertas las escuelas rurales. Un hito en España y en la Unión Europea y una gran noticia que viene a refrendar que el único salvavidas para la ‘España vaciada’ es que se la dote de servicios. Me importa un comino que sean deficitarios. Los impuestos que pagamos los españoles son más que suficientes para el mantenimiento de centros de salud, escuelas, transporte público y carreteras en el medio rural. El problema del disparatado gasto de nuestro pantagruélico Estado no está ahí precisamente. Se encuentra en los chiringuitos de todo tipo que la clase dirigente quiere mantener a toda costa: asesores, cargos de confianza, empresas públicas, fundaciones, duplicidades, etc. Que no me vengan con el cuento chino de que invertir en un pueblo es tirar el dinero, porque a todos esos que solo quieren que los servicios se concentren en las ciudades los mandaba a escardar a pan y agua una temporada. Se creen con el derecho de decidir que la opción válida es vivir entre semáforos y atascos, cuando lo que se debe fomentar en estos tiempos de masificación de las ciudades es una descentralización de la población para recuperar el pleno significado de la palabra vivir.

En breve volveremos a ver a la ‘España vaciada’ en las calles para recordar que, desde su gran marcha en Madrid en 2019, no se ha avanzado absolutamente nada. El tiempo se agota, como también se acaba para muchos profesionales del campo que están contra las cuerdas. Todo va íntimamente ligado. En un mundo perverso donde se fomentan conductas insostenibles y nocivas como el veganismo, nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores y, en definitiva, los hombres y mujeres de nuestros pueblos, están en peligro de extinción. Y un país que no cuida a esta parte tan importante de su sociedad, es un país fracasado e insano. Alcemos la voz y machaquemos a los listillos que quiere dilapidar el mundo rural antes de que sea demasiado tarde.