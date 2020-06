Diecisiete sistemas, diecisiete fracasos

El Gobierno ha demostrado su incapacidad para coordinar un sistema único sanitario que igualara a todas las comunidades autónomas en la lucha contra el Coronavirus. Ha sido lamentable que se hayan peleado en un mercado chino sin escrúpulos por el material con el que proteger a los sanitarios. Y ahora se vuelve a demostrar incapaz de coordinar a los diecisiete sistemas educativos para que los niños y los jóvenes tengan las mismas oportunidades con independencia de dónde vivan cuando en septiembre se reanude el curso de forma presencial o no, porque algunas comunidades ya dan por hecho que será un sistema mixto.

Un desastre tras otro. Y como ha ocurrido con el virus, la tardanza en tomar medidas se verá con el tiempo. La titular de Educación, Isabel Celaá, sigue la tónica del Gobierno social-comunista y un día dice una cosa y al día siguiente, la contraria. Filtró un documento en el que ponía como límite 20 alumnos por aula hasta 4º de Primaria, criterio que eliminó al día siguiente durante su reunión con los responsables educativos de los distintos gobiernos autonómicos.

A partir de 4º ya no sería necesario un límite en el número de alumnos por clase. Solo guardar una distancia mínima de metro y medio, que tampoco es necesaria para los más pequeños. Otro criterio que ha ido cambiando en función no se sabe muy bien de qué. Si hoy la distancia recomendada por el Ministerio de Sanidad -entiendo que avalada por los expertos epidemiólogos, microbiólogos o virólogos- son dos metros, me resulta incomprensible que a partir del 21 de junio, que expira el estado de alarma, la distancia de seguridad entre una persona y otra, pase a ser de metro y medio. ¿Qué ha pasado con el virus, ya no está, ha cambiado o las gotas de nuestros estornudos o toses no llegan tan lejos?

Da la impresión de que el Gobierno se mueve en una improvisación continua y de que las normas, educativas o sanitarias, se dictan sin saber a qué criterios obedecen. Desde luego a los sanitarios parece que no.

En el tema educativo lo que se puede deducir es que Celaá no tiene o no quiere soltar dinero a las comunidades autónomas para que se implementen unas medidas de seguridad sanitaria en la vuelta a las aulas de toda España que hagan posible la educación presencial y la convivencia con el virus. Y esas medias evidentemente suponen la contratación de más profesorado y extremar las medidas higiénicas y eso tiene un coste que no está dispuesto a asumir un Gobierno al que se le llena la boca hablando de lo público y le salen sarpullidos con lo privado.

Estamos llegando a final de curso y los alumnos nunca han tenido condiciones tan dispares para pasar de curso o enfrentarse al acceso a las universidades.

El Ministerio de Educación dictó varias órdenes para organizar el fin de curso, pero no trasladó su contenido a una norma general básica, lo que ha derivado en que cada autonomía haya regulado a su libre albedrío, como ocurrirá con el próximo curso si alguien con sentido común no lo remedia y eso no parece a estas alturas ya posible.

Se da la circunstancia de que en estos momentos, en 11 comunidades autónomas es posible presentarse a la EVAU -antigua selectividad- con asignaturas suspensas, cosa que, hasta ahora, no se permitía, mientras que en otras seis, (Madrid, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Andalucía y País Vasco) los alumnos sólo podrán hacerlo con todo aprobado. Y otro tanto ocurre con la ESO, donde cada autonomía ha actuado como le ha dado la real gana. Algunas darán prácticamente aprobado general y otras no. Lo que demuestra una ausencia de liderazgo del Ministerio, incapaz de coordinar a cada reino de taifas para que haya un criterio único en beneficio de los alumnos ahora y en el futuro.