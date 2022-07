Hace calor, mucho calor. Y está demostrado que estamos más irritables y también que siempre hay listos que se aprovechan de nuestro sofoco para meternos en vena el cambio climático. Para decirnos, por ejemplo, que esto del calor nos pasa porque somos muy egoístas y, además, descuidados. Lo mejor para el planeta sería que permaneciéramos todos desnudos tumbados sobre la hierba, sin movernos, para que respire, porque todo lo demás contamina. Solo así estos susurradores de la amada tierra, al parecer los únicos que la entienden y con hilo directo con ella, nos dejarían de culpar a los demás porque haga calor.

Hace calor, mucho, pero que no nos engañen porque una ola no es novedad. Ni tampoco que vengan muchas: en España en 2017 sufrimos cinco. Tampoco es nuevo que dure: en 2015 estuvo 26 días entre nosotros. Tampoco que afecte a muchas provincias: en la de 2012, a 40, y en la de 2003, a 36. Tampoco es nuevo que se produzca un cambio brusco de temperatura. Hasta el jueves, la más alta en Salamanca eran los 39,8 de julio de 1995: al día siguiente se quedó en 26,5 y eso contribuyó a que fuera un fracaso el concierto de un malinés en Fonseca. Según publicaba entonces este periódico, “el frío deslució la actuación”. No se hablaba de cambio climático.

No es extraordinario un periodo de sequía. En ese julio de nuestra antigua máxima, el de 1995, el embalse de Santa Teresa estaba además al 28% (hoy llega al 73%). Y tampoco es novedad que ocurran fenómenos extraordinarios, sucede desde antiguo. En el código de Hammurabi (1795-1750 a.C.) se planteaban ya exenciones: “Si alguien una deuda por su cuenta contrae y su campo el Dios de la tormenta inunda o si una crecida lo barre o si por la falta de agua la cebada del campo no llega a sazón, en ese año cebada a su acreedor no entregará, su tablilla-recibo borrará y el rédito de ese año no pagará (...)”.

Hace calor, mucho, y el cambio climático se nota en las mediciones de científicos prestigiosos, pero lo que es un aburrimiento es atribuir todo al cambio climático y que los listos lo utilicen como entrada para dirigir nuestras vidas: no coma carne, no cambie de móvil, reutilice la ropa, deje de regar y consuma tofu. ¿Por qué si solo su transporte lo convierte en un producto contaminante? Pues porque así lo quieren los ideólogos de la Agenda 2030, los sánchez, garzones y riberas. Y los chinos, mientras, a lo suyo.

Sentimos el calor pero lo medimos desde hace poco porque hasta mediados del siglo XIX no se alcanzaron las 20 estaciones en España, por lo que es complicado conocer temperaturas anteriores. Tampoco será igual de exacta la medición de los 40,6 grados del jueves con la de los 39,8 registrados en julio de 1947. Y no lo es porque contaminamos y enviamos naves al espacio y nuestro avances científicos, que inevitablemente obtenemos de procesos contaminantes, nos permiten conocer el día a día del planeta. Y los investigadores, gracias a que los hombres desarrollamos el cerebro comiendo la ahora demonizada carne, y a que lo cuidan también porque descansan en cómodas casas contaminantes, saben cómo está el planeta y controlan su cuidado.

Hace calor, sí, mucho, y en invierno hará frío. Y si no tenemos gas contaminante, tendremos un problema porque vivimos en un planeta que sin duda nos sobrevivirá a los que lo habitamos ahora. Y si los ‘verdes’ de Alemania han vuelto al carbón es porque llega un momento en el que es el planeta o nosotros y por los datos habrán visto que corremos más riesgo. Y si en España la “verde” Ribera ha decidido no jubilar la central de As Pontes es porque sabe que el peligro real está en nuestra supervivencia y no quiere líos. Y si en cambio aprovecha el cambio climático, como hace, para acabar con los regadíos es que sigue sin entender algo tan simple como que tenemos que comer. Y si no amplía el embalse de Santa Teresa para poder guardar más agua, es que no comprende nada. Para algunos siempre será lo ideal que vivamos desnudos tumbados sobre la hierba y decidir por nosotros qué contamina y qué no. Las vacas, sí; el Falcon, no; el aire acondicionado, depende; y la tele, no, porque a los susurradores de la tierra les encanta salir.

Sube la temperatura del planeta y nos lo dicen los mismos científicos del prestigioso NOAA que también nos informaron el pasado junio -y no hay que obviarlo interesadamente- de que pese al calentamiento hay casi el 90% de probabilidades de que 2022 no acabe entre los 5 años más cálidos. Una cosa es sensibilizarnos para reciclar, no derrochar, que seamos responsables para cuidar el planeta... y otra muy diferente utilizar el cambio climático para intereses particulares y con la maquinaria del Gobierno como arma propagandística. Hace calor, sí.