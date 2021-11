Desnudo por la Castellana

EL 13 de marzo de 2020, justo un día antes de que el Gobierno publicara la declaración del estado de alarma, nuestra ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba que el impacto económico del coronavirus era ‘poco significativo’ y presagiaba que sus escasos efectos serían ‘transitorios’. Año y 8 meses después, con miles de empresas cerradas y aún con numerosos ertes, sobran comentarios. Ayer la Unión Europea volvió a retarla para graduarse la vista económica al tirar por tierra sus optimistas previsiones de crecimiento. Aún así, aunque no se sepa si abusa de la mentira o es desconocimiento, Calviño es de lo mejorcito del Gobierno.

También lo es el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Circula un documento en el que la Unión Europea exige a España ampliar el cómputo de la pensión para recibir los fondos europeos. Escrivá lo niega. Como niega también que ampliar el cálculo no vaya a reducir nuestras pensiones. Como niega todo hasta que dice que es verdad y así nos mantiene en el engaño una y otra vez.

Otra de las ministras más preparadas del Gobierno es Teresa Ribera, que se ha mostrado incapaz de rebajarnos el recibo de la luz y nos tiene asustados con el gas, haciendo acopio de ‘kit’ de supervivencia y, además, mantiene en pie de guerra a los ganaderos con su protección dictatorial del lobo. Su última hazaña es amenazar a las comunidades con dejarlas sin fondos europeos para indemnizar a sus ganaderos, si no hacen lo que dice. Ella fomenta la expansión del lobo, sabe que crecerán los daños en la ganadería y que arruinará a familias, pero obliga a que sean las comunidades las que paguen su capricho y, además, solo dará dinero a quienes aplaudan su autoritarismo. Es otra forma, bastante desagradable por cierto, de hacer política.

Luego está el ministro Garzón, que parece el encargado del Gobierno de enervar y despreciar a los agricultores. Antes con campañas, hasta dos, contra el consumo del azúcar, y ahora con un recetario elaborado con productos que no se cultivan en España, como piña o kale. No le importa la contaminación por su transporte desde otros países. La clave es que en España no se cultive nada ni se críen vacas... aunque en el menú de su boda incluyera solomillo de ternera. Es otra forma de hacer política, desde la hipocresía.

Y entre la nueva hornada de ministras destaca Raquel Sánchez, la de Transportes, que hasta ahora había hablado poco pero que se ha consagrado a la mínima que ha tenido oportunidad al decir que los problemas de los transportistas, los que les llevarán a la huelga en vísperas de Navidad, pertenecen a lo privado. Parece que el precio del combustible es cosa de ellos o que el peaje a camiones por su huella ecológica no lo aprobaron los 27.

Y justo ahora, cuando se respira alta tensión desde tantos frentes, el Gobierno tramita la derogación de la Ley Mordaza. La pérdida de autoridad policial; lo humillante de poner a policías de taxistas de los manifestantes que detendrán por violentos; de fijar multas en función de ingresos para que a quien no cobre nada le salga gratis hacer el bárbaro.

Hay teorías sobre las razones que llevan a Pedro Sánchez a derogar ahora la Ley Mordaza. Puede ser porque ya se ve en la oposición y prepara el camino para que su gente ‘incendie’ las calles; o quizás sea su nuevo cheque para captar a otros votantes, los de la kale borroka o los nudistas, a los que ya no se podrá multar por pasear tal y como nacieron. O se deba, como sostienen los más atrevidos, a crear literalmente el caos porque nunca antes durante su mandato había tantos codazos como ahora para salir a la calle: la tomarán policías y guardias civiles, transportistas, agricultores y ganaderos; no se descarta a pensionistas y futuros pensionistas, a autónomos o a funcionarios de oposición ahora desplazados por interinos. Ahora mismo todos los españoles, de derecha a izquierda, solo tenemos que mirar nuestros bolsillos para encontrar un motivo para salir a la calle. Y es justo ahora cuando tramita la derogación de la Ley Mordaza.

‘España va mejor’, dice Pedro Sánchez desde su sillón. Y un escalofrío recorre el brazo de quienes siguen al doctor Norholm, que cuenta las dos características que comparten los dictadores: la capacidad para mentir y el alto grado de narcisismo. Quizás solo derogue la Ley Mordaza para que le admiremos desnudo por la Castellana.