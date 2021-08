Es el verbo del momento. En tiempos de vacas flacas y parálisis pandémica, los compañeros de trabajo no te preguntan a la vuelta si has pasado las vacaciones en alguna lejana playa paradisíaca, si hiciste el viaje de tu vida o si volviste a enamorarte. Te preguntan si lograste “desconectar”. La mayoría responde asintiendo y magnifica los cuatro días en el pueblo, haciendo de la necesidad virtud, redescubriendo un amor que nunca sintió por su familia y cegándose a la evanescencia de las tórridas horas de vida desperdiciadas. En definitiva, un pacto lingüístico tácito para no recordarnos a nosotros mismos que hubo un tiempo en el que vivíamos otra vida, llena de promesas.

Esta acepción del verbo “desconectar”, a la espera de que Rodrigo Cortés lo canonice con mayor precisión en su Verbolario, contiene un matiz de liberación. Se supone que somos felices al “desconectar” porque nos agobia o nos aliena la conexión a nuestra realidad cotidiana. Como si fuésemos organismos periféricos, que no pertenecen al núcleo fundamental, a la CPU de la existencia, y que por un corto espacio de tiempo logran interrumpir esa conexión de sumisión y dependencia. Como si, por unos días, lográsemos la condicional en nuestra condena de resignación.

Pero nos engañamos. Aquí ya no desconecta nadie. Como bien nos ha explicado James Williams, que trabajó durante una década para Google y en 2016 colgó los hábitos de estratega para recluirse en una habitación en Oxford sin conexión a Internet, seguimos constantemente conectados, sumidos en un proceso de manipulación masiva a través de dispositivos que nos acompañan hasta en el baño y que nos mantienen permanentemente distraídos, indignándonos emocional y momentáneamente cada pocos días por asuntos sobre los que solo leemos el titular, cerrando anuncios con vehemencia pero solo hasta la rendición y volviendo cada pocas horas al remanso de la evasión de Netflix. Williams dice que hemos perdido la “libertad de atención”.

Solo cuando apagamos el wifi y desparramamos en una sobremesa entre amigos, arreglando el mundo como solíamos hacer antes, logramos ser conscientes de lo desconectados que estamos los unos de los otros, por culpa de una polarización banal que nos destruye como conjunto y nos hace sentir que estamos solos, amenazados siempre por el otro, contagioso en potencia y fascista o comunista según tercie en la conversación, cumplida la profecía de Plauto (homo homini lupus). No sé en qué momento exactamente dejamos de ejercer aquella despreocupada y fecunda libertad de expresión. Creo que fue cuando comenzamos a sentirnos apabullados por esa mole de agresores cobardes que disparan desde las redes sociales sin dar la cara, impunes.

El mundo en el que nacimos, esa maravillosa y poliédrica aldea global de McLuhan, desconecta mientras tanto a una pavorosa velocidad. El orden que ha mantenido la prosperidad y el equilibrio, aunque precario, desde la II Guerra Mundial hasta hoy, se desmorona. Nadie pone la mano en el fuego por unos Estados Unidos ligados a Europa más allá de las elecciones de 2024 y a nadie pasa inadvertido el peligro de China, el gran poder totalitario que ha invadido ya silenciosamente buena parte de nuestro big data, de nuestras empresas y de nuestra deuda. El sistema educativo desconecta a nuestros hijos de nuestra historia y nuestras raíces; el relativismo nos desconecta de nuestros valores; y las restricciones de contacto nos desconectan de nuestra red de apoyo, de los nuestros, con quienes compartíamos e intercambiábamos. Ya nos da miedo hasta conectar la lavadora a la hora incorrecta por temor a una factura inasumible. La Real Academia también describe “desconectar” como “Dejar de tener relación, comunicación, enlace”. Por eso os deseo a todos unas buenas vacaciones, pero en conexión con lo vuestro y con los vuestros, sin perder los enlaces con lo que de verdad importa, engarzados en vuestra comunidad, con los receptores abiertos al discurso del otro, vinculados a vuestro alimento espiritual y con la mente enchufada a vuestras conversaciones, vuestras lecturas y vuestro descanso.