La España de hoy, 17 de septiembre de 2020, es básicamente frustrante. Es un país sin sentido, sin orden ni concierto, sin rumbo, en manos de un presidente enfermo de egolatría, y de unos vicepresidentes cargados de odio y resentimiento; gente, gentuza que arde en deseos de meternos a todos en la cárcel, incluso a Franco, incluso a Colón. Y todo por tapar además sus carencias, sus desconocimientos, sus completas incapacidades para gestionar nada, y mucho menos un país, y mucho menos un gran país, y mucho menos un gran país metido de lleno en una terrible crisis sanitaria, económica, y social. Y lo que nos queda por recorrer y por sufrir.

Después de la aberración política que supuso la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, otro profesional del odio, llegan Sánchez y su grupo salvaje -como los talibanes, están destruyendo la Historia- y se sacan de la manga la Ley de Memoria Democrática, con la que tenemos encima. Escuchar a Carmen Calvo decir la ristra de tonterías que dijo el martes en la presentación del anteproyecto de ley, ya cansa. Cansa Franco, el franquismo, el Valle de los Caídos, las cunetas, y sobre todo cansa escuchar a esta manada de ignorantes que no sólo no están haciendo nada por solucionarnos los grandes problemas que padecemos y que se agravarán sin duda, sino que siguen empeñados en buscar la confrontación en base a una guerra civil que todos los españoles teníamos feliz y ejemplarmente superada... hasta que llegó Zapatero a La Moncloa. Llegó en tren, que no se olvide, que yo también tengo memoria “histórica” de episodios muy recientes y muy trágicos que, sin embargo, se han blanqueado de una manera obscena, como lo es también lo único que importa: mantenerse en el poder a toda costa, incluso satisfaciendo las exigencias de terroristas y de nazis a plena luz del día. Y es lo que resulta criminal de estos arribistas que han asaltado el poder: que Franco les importe tanto pero no le hagan ascos al tiro en la nuca y al nazismo. Descansen en paz la democracia y la inteligencia.