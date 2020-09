Desastre confirmado

De verdad que no es manía persecutoria, ni tirria, ni ojeriza. Cuando he dicho, casi desde el minuto cero menos uno, que el manejo de la pandemia por este Gobierno ha sido y es un auténtico desastre, no es porque Sánchez me caiga mal (que me cae), ni porque considere al filósofo Illa un advenedizo en gestión sanitaria (que lo es), ni porque el pánfilo Simón me parezca un pobrecillo bien mandado (que me lo parece). Es porque todos los indicadores, todos los datos y todas las estadísticas así lo demuestran. España fue la peor en la primera ola y lidera el desastre en la segunda. No es casualidad.

Faltaban en ese coro unánime los informes de los organismos sanitarios y periodísticos más prestigiosos que confirmen el penoso liderazgo de España, y desde hace un par de días ya los tenemos. La revista médica más afamada a nivel mundial, The Lancet, acaba de publicar un estudio que coloca la “brillante” trayectoria sanitaria del Ejecutivo Sanchista en su sitio, con unos cuantos leñazos que, a cualquier otro personaje que no fuera nuestro “Falcon president”, le dolerían en lo más íntimo. Dicen los expertos de The Lancet que Sánchez nos lanzó en julio a esa merienda de negros que bautizó como la “nueva normalidad”, sin haber hecho los más elementales deberes. “No hubo un sistema eficaz de búsqueda, prueba, rastreo, aislamiento y apoyo antes de suavizar las restricciones del confinamiento”. Es decir, salimos del confinamiento a pelo, a la buena de Dios, a pecho descubierto y de cara al virus. Y así nos está yendo.

El informe de la revista, cuyas investigaciones “van a misa” y constituyen el evangelio de los profesionales de la medicina, critica los datos que publica el Gobierno donde “se incluyen parámetros epidemiológicos, de movilidad, sociales y económicos, aunque sin una ponderación explícita en el proceso de toma de decisiones”. Es decir, no se ha hecho, a pesar de que todos los científicos y expertos españoles lo han pedido con reiteración, una auditoría externa de la gestión del coronavirus.

Y adivine por qué. ¿Porque Sánchez, Illa y su mariachi no quieren avergonzarnos con la confirmación de sus atinadas y certeras decisiones? ¿O porque les da pánico que un informe oficial, pagado por el propio Gobierno, les ponga a caer de un burro?

Pero hay más. “Para que las medidas de control funcionen, los gobiernos deben educar y comprometerse con el público, creando confianza y seleccionando medidas apropiadas que el público esté dispuesto a cumplir”, dicen los científicos de The Lancet, que deben de vivir en una burbuja, o en el País de las Maravillas de Alicia. Porque si estamos hablando de España, y en concreto de Pedro Sánchez, hablar de compromiso y confianza es una ilusión. Aquí soportamos la mentira, el engaño y la insensatez como norma y bandera por parte del Gobierno. No podemos confiar en un Ejecutivo que no ha dicho una sola verdad desde marzo, cuando nos engañaba asegurando que las mascarillas no servían para nada o cuando se apoyaba en un grupo de expertos fantasma, un grupo inventado por Sánchez (esto no lo ha hecho ningún gobernante del mundo, y de hacerlo hubiera significado su ruina).

Lo dice The Lancet, y lo confirma un reportaje del periódico financiero más fiable del mundo, el Financial Times. Según el rotativo británico, España es el país entre los más relevantes del planeta que peores resultados ha cosechado en la lucha contra el coronavirus: es el que más muertes ha registrado y más daño ha provocado a su economía durante la lucha contra la pandemia. Solo el bufón Boris Johnson ha podido colocar a Gran Bretaña en una situación semejante en ambos parámetros, aunque no ha conseguido superar el desastre de Sánchez.

Ahora el Gobierno se escuda en las autonomías, y es verdad que tampoco están sabiendo reconducir la pandemia. Pero no es casualidad que todas lo estén haciendo mal. En toda España ha fallado lo elemental: previsión, planes, test masivos, rastreadores y control del confinamiento. Y eso es responsabilidad de Sánchez.