Cuenta un chiste ruso que Lenin iba de pueblo en pueblo, explicando a los míseros campesinos siberianos por qué era bueno el comunismo. Puso a un arrugado anciano varios ejemplos, para facilitar su aprendizaje político. Si un gran duque tiene un palacio hay que quitárselo, para dárselo al pueblo, dijo, mientras el campesino asentía. Si un terrateniente tiene una finca hay que quitársela, para dársela al pueblo, insistió, y volvió a asentir su interlocutor, ya medio convencido. Y si un agricultor tiene un caballo hay que quitárselo, para dárselo al pueblo, creyó concluir. Pero en ese punto del discurso, el campesino se levantó con desdén, dando a entender que aquello del comunismo no le interesaba en absoluto. Lenin, frustrado por la reacción, le preguntó por el motivo de su cerrazón capitalista. “Porque un caballo sí que lo tengo, camarada”, respondió el anciano.

Siempre he pensado en este chiste como una definición del comunismo y de esa delgada línea que separa la política del robo, además de una explicación al reiterado hecho de que las revoluciones comunistas hayan prendido en generaciones jóvenes, prácticamente imberbes y del todo desposeídas, pero hayan sido resistidas por las más resabiadas por los años, más difíciles de engañar. Aun reconociendo que la política debe ocuparse necesariamente de los más desfavorecidos y propiciar la redistribución de la riqueza, un objetivo justo y necesario, intuyo en el comunismo una injustificable tendencia al pillaje. Me niego a aceptar los impuestos como un derecho de pernada que el Estado tiene sobre los ciudadanos. Los concibo como la forma de pagar entre todos infraestructuras y servicios que requieren del esfuerzo colectivo, por lo que sólo tienen sentido cuando recibimos una justa contraprestación a cambio y deben ser, por sentido común y sin excepción, lo más bajos posible. Por eso señalar a Comunidades Autónomas que castigan menos al contribuyente y, no digamos ya, forzarlas a elevar sus impuestos sin siquiera parar a pensar en lo que deberán ofrecer a cambio a sus ciudadanos, es un chiste, sí, pero sin pizca de gracia.

Está claro que desde Galapagar, desde cualquier cargo público que garantiza de por vida cierto nivel económico, se pierde la perspectiva. Pero los que tenemos que seguir pedaleando a diario para mantener una familia y llegar a fin de mes, camaradas, vemos estas jugarretas políticas como lo que son, un atraco a mano armada.

Si me hablan de bajar impuestos, que me explique qué vamos a dejar de pagar a escote. Y si me hablan de subirlos, que me detallen las contraprestaciones que voy a recibir a cambio.