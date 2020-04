En el último tercio del siglo XV, un poeta y hombre de armas castellano llamado Jorge Manrique compuso sus ‘Coplas por la muerte de su padre’, excepcionales por su sencillez metafórica y su llana y eficaz expresión de un dolor contenido en la desgracia. Yo, como usted, recuerdo buena parte de esas coplas, que hemos repetido a menudo en la vida académica. Así reconocíamos la fugacidad de la vida, la vacuidad de las vanidades humanas, los voraces efectos del paso del tiempo... ¿Quién no ha soltado aquello de que “a nuestro parescer/cualquiera tiempo pasado/fue mejor”?

Pues qué les voy a contar: yo, lo último, lo he dicho pocas veces. De hecho, en una práctica abusiva y difícilmente tolerable por cualquier amante de la buena literatura, una de mis frases recurrentes (chascarrillos) más reconocidas entre mis alumnos retorcía los dos últimos versos del fragmento citado más arriba para dejarlos en un irrespetuoso “cualquier tiempo pasado/fue anterior”. La gracieta, hay que reconocerlo, no es original mía, pero no sé a quién atribuírsela. Me informan mis investigadoras filológicas que quizá pueda localizarse su origen en una pieza del grupo cómico-musical argentino ‘Les Luthiers’.

Sea quien sea el autor de la gracieta, parece que la intención es transparente: como es obvio que el pasado es por naturaleza anterior, habrá que darle un sentido nuevo a la frase. En mi uso de esa expresión quiere implicarse que, en contra de las ideas de Manrique, no todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, el pretérito es en ocasiones perfecto (e incluso pluscuamperfecto), pero en más casos puede resultar bastante imperfecto.

Imperfecto, pero conocido. Y eso, en las actuales circunstancias (oigo la palabra ‘incertidumbre’ por todos los lados), parece un valor. El futuro, que es el rey de la incertidumbre, no ofrece muchas garantías. Paul Valéry decía lo mismo de otra manera: “En estos tiempos el problema con el futuro es que ya no es lo que era”. No, ya no es lo que era. Veo cómo mucha gente (quizá yo me incluya) entiende el futuro como una vuelta al pasado, como un viaje hacia un porvenir que, paradójicamente, nos lleve a un modo de vivir anterior, nos devuelva a un modo de vida que nos ha sido arrebatado. La ansiada normalidad de que algunos hablan no es algo que estamos construyendo hacia adelante. Es el lugar ya conocido que no sabemos si todavía existe. Conclusión: por más que me asalten las ganas de chascarrillear, no vuelvo a llevar la contraria a Jorge Manrique. Se la llevaré a Perales.