Del Estudio a los altares

En un rincón del histórico Corrillo se ha escrito: “Advierte hija, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesorera de los buenos ingenios, y que de ordinario cursan en ella y habitan diez o doce mil estudiantes, gente moza, antojadiza, libre, liberal, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor”.

Originalmente lo escribió Miguel de Cervantes en “La Tía Fingida” dejando claro que o conocía Salamanca o estaba bien informado. El Corrillo volverá a ser mañana testigo de eso que se ha dado en llamar Nochevieja Universitaria o Fin de Año Universitario, que uno conoció cuando era una convocatoria más modesta, que nacía en sencillos carteles en las puertas de las facultades y reventaba en la Plaza Mayor al ritmo de campanada, gominola, campanada, gominola... así hasta doce. Y luego allá cada uno o una a ejercer de antojadizo, gastador, diabólico o de humor, como decía don Miguel. Cervantes. Las cosas han cambiado y la dichosa pandemia no sabemos el impacto que habrá causado en la convocatoria después de varias ausencias, pero aquí está como cita destacada de este inmediato “juernes”. Estoy seguro de que aquella Esperanza a la que aleccionaba “La Tía Fingida” por pícaras razones no faltaría a la cita de mañana, y me pregunto cómo pudieron salir santos de Salamanca y sus aulas los protagonistas del libro recién presentado en la Universidad de Salamanca a la vista del retrato cervantino y de otros similares. Si pecaría o no de gula Toribio de Mogrovejo ante los platos de Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio de Cuenca y protagonista de un libro de inmediata aparición. Teresa de Jesús, que está en el santoral universitario con honores, pasó un trago su primera noche en Salamanca esperando la humorada de unos estudiantes, que bien pudo haberla obligado a tomar otro camino. Juan de Sahagún era un tipo bien plantado y voz áspera, y supongo que eso alejaría a los estudiantes con ganas de broma, pero Juan de la Cruz, con ese aire delicado, sería carne de novatadas y menos mal si quedaba ahí la cosa. Al místico se le hace fiesta hoy en Alba de Tormes. Tengo ganas de leer el libro coral coordinado por Emiliano Fernández Vallina y Antonio Heredia Soriano para encontrar las claves que hicieron que saliesen santos de este “archivo de las habilidades”, que antes de la pandemia abducía a las televisiones nacionales con la imagen de una Plaza Mayor –la más impactante del mundo, especialmente de noche—repleta de estudiantes despidiendo dos semanas antes que el resto el año. Es lo que tiene ser gente moza, antojadiza, libre, liberal, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor.

En muchos casos también hambrienta, consecuencia de la vida pupilar, como aseguraba Sebastián de Horozco. Esa hambre que rezuma “El Buscón” de Francisco de Quevedo, con aquel Cabra roñoso con los suyos, y dio al mundo los gorrones, entre los que pudo estar Calderón de la Barca, una situación a la que se llegaba después de haberlo empeñado todo, según el relato de Bartolomé Palau. Entonces, uno se encomendaba al bodrio o sopa boba, al pan con higos y a las aceitunas. Con el estómago vacío las vueltas y revueltas saltaban a la menor, como aseguraba Vicente Espinel. No todos los estudiantes eran Girolamo de Sommaia o el Conde Duque de Olivares. Creo que aquellos que fueron santos, dentro de lo que cabe, gozaron del calor de un colegio o convento y la protección de sus muros. Eso les hizo santos mientras el resto corría las lindes entre el infierno y la supervivencia. Sí, me pregunto si aquellos santos que salieron de nuestras aulas alcanzarían hoy la santidad envueltos en redes y tentaciones que hacen de la ciudad un desafiadero.

P.D. El Tormes es mucho Tormes. Verlo estos días rompiendo su cauce, anegando el Parque de Nebrija y haciendo sonar las pesqueras es la gloria después de tantos meses de sequía. El Tormes era así, un día bajaba seco y al día siguiente se metía en casa. Para eso se hizo Santa Teresa.