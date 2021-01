Dejarse llevar por la ola

Teníamos un debate esta semana sobre cuántas páginas deberíamos reservar al Consejo Interterritorial del miércoles. Hay que trabajar con previsión: qué espacio le dedicamos a explicar las nuevas medidas, las reacciones al toque de queda a las 20:00, el posible confinamiento domiciliario... Mi apuesta era que no iba a haber nada nuevo de lo que informar. Si acaso de lo que opinar. Por ejemplo de la desvergüenza de un país en el que hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo en la situación más crítica que creo haber vivido.

Tengo tantos años como la Constitución Española. No ‘viví’ aquel momento histórico, pero intuyo que si en aquel 78 hubiéramos tenido el equivalente a un Illa, un Sánchez o una Ayuso a lo mejor estábamos todavía negociando si urge ya la democracia o con las medidas de la dictadura se puede ir tirando.

No entiendo la postura del Gobierno. No comprendo cómo pueden ver las cifras de contagios que hay en España y decir que mantengamos la calma. Resulta desesperante. Es como esos entrenadores que van perdiendo la final por un gol y cuando el portero quiere subir a rematar un córner en el minuto 89 le gritan que no se mueva de su portería, que es arriesgado. ¿A qué estamos esperando?

Detrás de todo esto tiene que haber un cálculo electoral. De otro modo no se comprende. Illa y el PSOE están en plena precampaña de Cataluña y no quieren llegar a las urnas cargando con determinados costes políticos. Más bien al revés. Parece que la idea sea la de jugársela a que a mediados de febrero la situación esté remitiendo y el ministro se venda como una especie de salvador en minúscula: el estratega que superó la tercera ola sin encerrar a la gente en casa ni apretar aún más a los comercios. El problema es que está haciendo jugar al país a una ruleta rusa peligrosísima. Puede que no se asfixie la economía, pero que se asfixian los de la UCI.

En la corta lista de ‘posibles explicaciones para entender lo incomprensible’ destaca otra teoría y es que las arcas del país están peor de lo que nos podemos pensar. ¿Quién paga la fiesta si nos metemos todos en casa y solo dejamos abiertos los supermercados?

Los pactos con Bruselas deben dar lo justito para llegar hasta donde estamos, pero no para otro mes tan catastrófico como marzo y abril.

Es cierto que en la primera ola había pocas alternativas al encierro porque los sanitarios no tenían epis, la población no usaba mascarilla y los hospitales carecían de respiradores. Tampoco contábamos con las certezas que ahora manejamos sobre el virus. Sabemos lo que hay que hacer y lo que no para mantener al virus a raya, pero aún así caemos como moscas. En este contexto es casi imposible encontrar algo que justifique el no ser más restrictivos.

El gran fallo de la gestión española de la pandemia es que se va decidiendo sobre la marcha. En cada ola pensamos y tomamos medidas para frenar esa ola, cuando la clave sería estar pensando ya en la desescalada. Y durante la desescalada estar dibujando ya unos criterios objetivos para aplicar restricciones tan pronto como vuelvan a venir mal dadas.

El principal responsable de un desgobierno es el Gobierno. Obvio, pero las comunidades están poniendo mucho de su parte para que esto sea un circo. Aquí cada autonomía dice una cosa y exactamente la contraria al cabo de unos meses. Los que se quejaban de que el estado de alarma era abusivo ruegan ahora que les aprieten con más fuerza. Los que presumían de estrictos en verano se vuelven blandengues en Navidad.

Es el más puro cortoplacismo según sopla el viento. Es la bronca como método. El gritar tan alto como ordenen desde Madrid. Justo lo contrario a tener las ideas claras y actuar con anticipación.

Dice un brillante abogado y amigo que hasta los diseñadores de moda son capaces de estar presentando la temporada de verano en pleno invierno y los gestores de nuestra sanidad pública no tiene capacidad de previsión más allá de un mes.

La diferencia entre la alta costura política y el prêt-à-porter.