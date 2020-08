El General Franco declaró que España era un reino y nombró a Juan Carlos de Borbón príncipe y sucesor a la Jefatura del Estado. Durante dos periodos llegó a desempeñar tales funciones al flaquear la salud del dictador hasta que, finalmente, lo sucedió. La reforma política dignificó la institución; soportó la voladura controlada del régimen y se legitimó en el marco de la negociación de los siete Padres de la Constitución. Hasta Carrillo renunció al morado en beneficio de un consenso en el que todos cedieron, y además lo hizo sobre una idea inteligente: no se debía regalar el rey a la derecha porque debía ser el rey de todos. España se encomendó a su historia y se vistió de armiño, aunque esta vez bajo un modelo parlamentario democrático. El roce hizo que muchos republicanos se confesaran juancarlistas, y el propio monarca llegó a decir de sí que era un “rey republicano”, como ya hiciera el desdichado Amadeo de Saboya, siglo y medio antes.

Flotando en el ambiente el asunto de su yerno, la Nochebuena de 2011 los españoles esperamos del ahora Rey Emérito que dijera lo que dijo: “la ley es igual para todos, y la ejemplaridad debe ser una meta para los cargos públicos”. Consejos traigo, que para mí no tengo. Cuatro meses después, una cacería de elefantes en el África meridional y una amiga entrañable con ínfulas de princesa llevaron al Jefe del Estado a pedirnos disculpas, cual Sandro Giacobbe en su Jardín prohibido: “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Desde aquellos lodos, nuestra Monarquía ha perdido la mayor parte del notable crédito que había cosechado, y la abdicación de 2014 no pudo suturar la herida que hoy se ha convertido en hemorragia.

No tengo ni idea de dónde estará ahora el Rey Emérito, pero no sé por qué se ha ido. Otro tramoyista del periodo constituyente, Óscar Alzaga, dijo que si la hipótesis del rey delincuente fuese realidad “nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica”. Los servicios prestados a la patria a los que estaba obligado, que no niego, no compensan esta despedida a la francesa. Presunto inocente de todo en el plano jurídico, no puede desaparecer sin ofrecer explicaciones ante esta situación, porque a un rey, en nuestro modelo democrático, sólo lo legitima la virtud. Quiero pensar que está de vacaciones en casa de unos amigos.