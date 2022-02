Debates viciados

Lo siento, pero no voy a recrearme en quién ganó el debate televisivo a tres bandas que anoche protagonizaron Alfonso Fernández Mañueco, Luis Tudanca y Francisco Igea. Alguno lo vería colocándose las gafas azules, otros preferirían utilizar los cristales rojos y alguno habrá también que miraría a través de lentes naranjas. Y seguro que más de uno se quitaría los anteojos para ver difuminados a los tres candidatos porque ninguno de ellos le convencía. Hay otros once más entre los que elegir.

Lo que más me ha entristecido ha sido el papel de Televisión Española y el de la Junta Electoral de Castilla y León, que últimamente congenia muy bien con el ente público. Y es que la televisión que pagamos todos los españoles, la misma a la que hasta ahora no le habían interesado lo más mínimo los comicios autonómicos en la región, se ha pasado por el forro de los caprichos los acuerdos alcanzados por la ya muerta comisión de debates electorales, creada por una Orden de la Consejería de Presidencia de marzo de 2019.

La televisión pública ha irrumpido con toda su chulería artillera en la campaña porque a Pedro Sánchez le va la vida en el resultado de estas elecciones. Y, por eso, le ha tomado el pelo a una comisión de debates integrada por 25 profesionales de los medios de comunicación de Castilla y León. Y, como la Junta Electoral le ha bailado el agua a RTVE y no ha dicho ni pío cuando ha hecho lo que ha dado la gana, 18 de los 25 integrantes de esa comisión han dimitido por vergüenza torera, entre ellos el representante de este periódico.

Este órgano auxiliar de la Administración regional tiene entre sus funciones señalar el lugar de celebración del debate, marcar el orden de participación de los candidatos, determinar las atribuciones de la persona encargada de la moderación o estipular los tiempos de duración de las intervenciones. Y, dado que sus decisiones más relevantes -distribuir los tiempos destinados a cada bloque temático y delegar en el presidente de la comisión la distribución de dichos bloques- han quedado en agua de borrajas, los periodistas sensatos han decidido no participar de esta farsa orquestada, en la que no sabían ni siquiera quién iba a ser el moderador. Una auténtica vergüenza.

Pero ha habido más. Anoche, uno de los candidatos tuvo que intervenir en el debate desde su casa confinado tras pillarse el coronavirus. La Junta Electoral no quiso retrasar el encuentro televisado y Francisco Igea partió con la enorme desventaja de aparecer en una situación de debilidad y sin poder aprovechar la viveza que ofrece rebatir in situ a sus contrincantes políticos.

No es la primera cantada en estas elecciones de la Junta Electoral. Su delegación en Salamanca apercibió al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por utilizar medios públicos para hacer campaña por una visita que cursó el otro día a Carbajosa de la Sagrada. No sé quién les envió la información, ni cómo la comprobaron -si es que lo hicieron-, pero llama la atención que el consejero del PP “haga campaña” acompañado del delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, de Ciudadanos. Lo que realmente ocurrió aquel día -pueden llamar a los medios de comunicación para comprobarlo- es que Alejandro Vázquez se reunió con profesionales sanitarios en el consultorio médico de la localidad, al igual que llevaba haciendo días atrás en otros sitios para conocer sus inquietudes. Y, desde luego, no convocó a la prensa. Fue el alcalde del pueblo el que envió un comunicado por su cuenta y riesgo. Pero el desprestigio al consejero ya está hecho.

Aunque no sé por qué me enfado con los desmanes de estas entidades que financiamos cuando en este país de pandereteira, estamos más preocupados por ver a quién enviamos a Eurovisión que en descubrir qué quieren hacer con Castilla y León los candidatos a presidirla durante los próximos cuatro años. Así que, a falta de decirles quién ganó el debate, con permiso de mi compañero de sección Juan Mari Montes, ni Chanel, ni Rigoberta Bandini, ni las Tanxugueiras, a mí me gustó más Varry Brava. Dónde va a parar.