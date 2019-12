La inocencia es una cosa y la tontería es otra, aunque haya quienes las confundan y no vean entre ambas ninguna diferencia. Inocentes, mientras no se demuestre lo contrario, somos todos, no así tontos, aunque haya muchos de toda condición y calibre, tanto más cuando menos conscientes son de serlo. No necesitan demostrarlo, saltan a la vista y al oído. Existe un variadísimo muestrario de ejemplos en el que destacan tontos de andar por casa que no hacen otra cosa en su vida que ejercer de eso, tontos que se lo hacen aún más de lo que son, listos que se hacen los tontos, tontos que se pasan de listos, también los hay que encumbrados por una autoestima desorbitada creen tontos a los demás y como tales los tratan, en fín, tontos para todos los gustos y ocasiones, tantos que en España -dicen- no cabe uno más. Pues quienes eso dicen se quedan cortos.

Mañana la Iglesia celebra el Día de los Santos Inocentes, pero éstos a los que se refiere San Marcos en su Evangelio son de condición sublime, muy distante a la de quienes nada tenemos que demostrar para serlo. La presunción nos ampara a todos de todos salvo de aquellos que confunden el culo con las témporas, ven en cada inocente que se les pone delante un tonto de remate y, convencidos de que lo es, obran en consecuencia.

Cuando hablo de inocentes no lo hago por esos de condición ingenua, bobalicona, pazguata y otros sinónimos que los salpican, sino por aquellos limpios de culpa que -dicho sea de nuevo- somos todos mientras no se demuestre lo contrario, fustigados por los tontos de turno que simple y llanamente nos toman por idiotas y tratan por ello de convencernos de la mejor y única manera que saben hacerlo: mintiendo, obligados siempre por lo avieso e inconfesable de sus intenciones, pero a la vez no convencidos del todo de la supuesta idiotez de quienes le escuchan, porque de estarlo no se esmerarían tanto.

Mentir en política, “ese arte tan útil y noble”, como lo definió Jonathan Swift, escritor satírico irlandés autor de “Los viajes de Gulliver”, también de un opúsculo propagandístico de una enciclopedia sobre mentiras políticas que no sé si llegó a escribirse pero que nunca se editó, enciclopedia por tanto que no existe, pero como si existiera porque parecen haber aprendido todos los políticos de entonces (principios del siglo XVIII) y actuales de ella, opúsculo que recoge un librito de reciente aparición titulado “El arte de la mentira política”, en el que su autor llama a los políticos “artistas geniales de la mentira”, tanto más convincentes y eficaces en su oficio cuanto más arte vierten en su “noble” función de mentir, porque “¿conviene engañar al pueblo por su propio bien?”, pregunta que se hace en plena Ilustración, cuyo espíritu se centraba en la máxima de “Todo por el pueblo pero sin el pueblo”, por lo que no solo debía sino que estaba obligado a hacerlo frente al “derecho” que tenía el pueblo a que le mintieran al no tener ninguno sobre “la verdad política”, privilegio exclusivo del poderoso, razón por la cual tenía la imperiosa necesidad de educarse esmeradamente en esta “útil” disciplina artística.

“Las falsedades vuelan, mientras las verdades se arrastran tras ellas, de suerte que cuando los hombres se desengañan lo hacen un cuarto de hora tarde”, o una semana, o un mes, o un lustro, o cinco..., depende de la falsedad, porque hay “mentiras de horas, de días, de años y de siglos”. No es que lo diga Swift, es que lo estamos viendo tres siglos después de que lo dijera. Es actualidad pura y dura. Que la independencia de Cataluña es irreversible -lo asegura Junqueras desde la cárcel, donde dice sentirse orgulloso de estar por lo que hizo y volvería a hacer-, a este paso, al que le marcan a Sánchez unos y otros, me lo creo, y la de las ocho naciones restantes que llenan España tan apretadamente que no caben todas, también, hasta que de España no quede, por imperativo legal, rastro de memoria histórica. Al fin y al cabo toda ella fue una mentira, ya que España (tal como sabemos que fue) nunca existió. No lo tomen como una inocentada, no lo es ni nunca ha estado tan lejos de serlo.