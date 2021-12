De tajadas y Casaos

El hombre del sombrero subió lentamente la escalerilla delantera del autocar, que iba casi lleno en la ardiente tarde de julio. Ocupaban tres de los asientos de la parte de atrás un chaval y dos chicas, los tres extranjeros, estadounidenses por su inconfundible acento.

En la parte media del autocar quedaban algunas plazas desocupadas. Hacia ellas se dirigió el hombre del sombrero, cuyos desatinados movimientos mostraban definitivamente que estaba algo más que achispado: torpemente, dando tumbos y empellones a la vez que farfullaba algo ininteligible, consiguió tumbarse en varios asientos a la vez, como para echarse una siesta. Los jóvenes extranjeros que ocupaban la parte posterior del autocar no perdían detalle de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos, el más facundo, no supo resistirse y dijo en voz medio alta lo que todos los viajeros estaban pensando: “Coño, vaya tajada lleva el hombrito”. Y entonces ocurrió algo inesperado (o, por lo menos, inesperado para mí, que también viajaba en el autocar): todos o casi todos los pasajeros, como en un movimiento secretamente concertado, volvieron la mirada hacia atrás, sorprendidos, para localizar el origen de aquel enunciado tan castizo. Y tan raro: no porque su sintaxis fuera anómala, sino porque al menos tres de sus constituyentes (‘coño’, ‘tajada’ y ‘hombrito’) tienen un valor de uso que no se identifica con su significado primigenio o básico. El estadounidense parlanchín ‘sabía’ perfectamente que en la situación en que emitió el mensaje, la palabra ‘coño’ no denotaba ninguna parte de la anatomía, que ‘tajada’ no apuntaba a la acción de ‘tajar’, y que ‘hombrito’ no significa obligatoriamente ‘hombre pequeño’.

Se adivina por qué los viajeros del autocar se sorprendieron al oír, en labios de alguien con otra lengua nativa, la frase de la intoxicación etílica. El norteamericano sabía que las palabras, los elementos gramaticales y fónicos, tienen un valor que depende del contexto. Tú puedes decir, entre amigos o conocidos, voy a comprar un ‘helao’. De hecho, todos lo hacemos. Queda más feo, sin embargo, decir “Pablo ‘Casao’, el ‘Senao’, o el ‘papao’” (señor Rajoy, por favor, cuide su lengua). Resulta natural, por otro lado, avisar diciendo “Bueno, me voy ‘pa’ casa”. Olvídese, señor diputado (por no subir en la jerarquía lo dejamos ahí), de comenzar un discurso con un “Es ‘pa’ mi un honor...” Y por fin, no suelte tacos en el marco del Congreso de los Diputados. No es moderno, de verdad.