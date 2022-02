A lo mejor lo del Benidorm Fest fue también un error de votación, se comentó en un tapeo después de ver la maravillosa “Belfast” en “Van Dyck”, donde Juan Heras nos anunció el estreno de “Petra de San José” de nuestro Pablo Moreno, referencia principal del cine espiritual actual. La película la protagoniza Marian Arahuetes, que viene este jueves a Salamanca, una de las reinas de la sobremesa televisiva con “Seis hermanas”, “Acacias 38” y “Amar es para siempre”, junto a nuestro José Antonio Sayagués, y por la que han pasado las también salmantinas Silvia Alonso y Guadalupe Lancho. Alonso estrena estos días “Venus”, su debut en el género de terror, mientras esquía con su novio, David Broncano, por esos Pirineos de dios. Por su parte, Alain Hernández rueda una nueva entrega de “La Caza”, según he leído, y Álvaro Mel levanta pasiones y sospechas de cierto idilio con Ana Polvorosa mientras se confirma su proyección en la serie “Paraíso”. Ha sido una semana de elecciones equivocadas, sospechas y “pucherazo” como palabra más citada en redes sociales y un poco también en nuestra campaña electoral, que sigue trayendo a Salamanca “celebrities” de la política. Quién lo diría tratándose de España vacía y vaciada, y también aislada –la España aislada, ojo—sostiene un amigo enfadadísimo con penalización permanente de Renfe a esta ciudad. Estábamos de tapeo y alguien sugirió que quizás Alberto Casero no entendió el enunciado de la pregunta planteada sobre la reforma de la Reforma Laboral. Ya nos viene advirtiendo el Informe PISA de cierto problema de comprensión lectora sin que nuestras autoridades presten atención a este detalle. Mientras, siguen apareciendo libros.

Nuestra Concha Torres presentó sus “Cuentos de la plaga” en el Liceo, teatro vinculado a su familia. Di mi opinión e hice muchas preguntas, incluida una sobre un relato protagonizado por churros. Creo que los churros y churrerías merecen más atención por parte de los escritores, fascinados siempre por cafés centenarios, veladores de mármol y camareros sabios y psicoanalistas. La falta de tiempo, la impaciencia y esa dificultad compresora puede que esté detrás de la proliferación de cuentos y audiolibros. En todo caso, insisto, sería bueno que nuestros escritores recordasen la legendaria churrería de “GGG” –las Tres G”—o la de Graci en San Pablo, cuya sede está a punto de desaparecer. Coincidió la presentación del libro de cuentos con el homenaje a Morante de la Puebla por parte de los jóvenes, aunque hubo muchos que ya no lo eran, en el mismo escenario. Llenó el Liceo. Estuvo el maestro Santiago Martín, “El Viti”, que entró en el teatro con Carlos García Carbayo entre aplausos de los asistentes. Reivindicó Morante su condición de vecino de pueblo y el carácter emocional de la tauromaquia. Si no llega emoción al tendido, malo. Salamanca, que le ha recriminado tardes horribles en La Glorieta, es hoy una ciudad morantista, sobre todo su sector más joven. Hay una estética, protagonizada por las patillas o la puesta en escena, y un ponerse el mundo por montera, que ha enganchado a los jóvenes, algo que hablé con un par de ellos, Rober Turrión, Alejandro González, Dani Moro y Andrés Madrid, todos urbanos, pero recién llegados, como quien dice, de Valero, donde estuvo el de La Puebla, reafirmando que el invierno es también un espacio para la fiesta, a pesar de las circunstancias, sobre todo en los pueblos. Las águedas de hoy no son las de entonces. La pandemia ha dejado por el camino un reguero de pérdidas irrecuperables. Algún día, por ellas, la fiesta volverá a ser lo que fue; mientras, celebremos pequeñas conquistas como salir a la calle sin mascarilla.

La semana nos ha dejado la visita de la siempre maravillosa Cristina del Valle, cantante, y sin un comisario de libro, o de novela. Luis Jesús Esteban cambia de destino. Jefe de los GEOS. Novela negra, cocida en comisarías, charlas con policías, putas y porteras, y páginas de sucesos en la prensa. Y, por qué no, una churrería de moda al amanecer.