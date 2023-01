De primero de elecciones

Quedan menos de cinco meses. No le demos más vueltas. Todo el escándalo que se ha formado en la última semana en torno al protocolo fantasma anti-abortista es de manual de campaña electoral.

Se dice que dos no se pelean cuando uno no quiere. En esta historia no son dos, sino tres, y aunque hay uno que, efectivamente, no quiere jaleo bajo ningún concepto, los otros dos están como locos por el ruido.

Vox no decepciona. En el Gobierno se frotan las manos porque sabían que, más temprano que tarde, ese estilo kamikaze les regalaría una situación tan jugosa como esta. Estas medidas están ideadas por Vox, reclamadas por Vox y aceptadas por el PP. Solo así se explica que el vicepresidente asuma –encantado- la responsabilidad de explicar unas acciones que son competencia de una Consejería, la de Sanidad, que no les pertenece.

Por eso Vox tampoco decepciona a los suyos, que están de acuerdo tanto con el famoso protocolo como en no tener miramientos si estas acciones pueden hacer daño a sus socios de coalición. Estando ya dentro del gobierno de Castilla y León han repetido el discurso de que las autonomías son “la ruina de España”, por lo que no sería descabellado que se hayan planteado reventarlas desde dentro.

Desde Moncloa parece claro que se han propuesto estirar el chicle de una forma también bastante ruin: a raíz de una rueda de prensa lanzan un requerimiento que te amenaza con despojarte de tus competencias sanitarias. Después, Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente y, por lo tanto, la máxima autoridad, sale a anunciar una marcha atrás y aun así lanzan otro requerimiento haciendo más caso a lo que diga el número dos que a lo que dice el número uno.

Personalmente creo que el plan de medidas comentadas por Gallardo es una idea desacertada, pero por el momento no pasa de ser una idea. Ni se ha puesto en marcha, ni se le ha trasladado a los profesionales, ni se ha llegado a redactar... Es una idea.

Dicen por Zorrilla que si se van a castigar las ideas o las declaraciones, podrían haber empezado enviando unos requerimientos de esos a Cataluña. Pere Aragonés anunció durante la pasada Navidad que 2023 será el año de la autodeterminación. Hasta hace poco proclamar la independencia de una comunidad autónoma era un delito de los gordos. Aragonés no lo ha hecho aún, pero sí ha expuesto la idea. Se ve que en la balanza de declaraciones alarmantes, la de “vamos a independizarnos” pesa menos que la de “¿quiere usted una ecografía?”.

Lo más anecdótico de esta pelea por ver quién se sale con la suya es que ninguno de estos actores parece haberse dado cuenta de que quienes realmente mandan son los médicos.

Irene Montero lleva un año diciendo que “abortar va a estar garantizado en todos los hospitales públicos del país”. Un año después eso sigue sin ser una realidad porque a un médico no le puedes obligar a eso. Ahora es Juan García-Gallardo el que dice que “por imperativo legal” los médicos “estarán obligados” a ofrecer un ‘servicio’ que consiste en escuchar el latido del corazón en las primerísima semanas de embarazo. Pues tampoco va a ser así. A los médicos se les puede convencer -si el código deontológico lo admite-, pero no obligar.

¿Saben lo que dicen los médicos de todo esto? Que hoy en día, decidir ser madre es prácticamente ser una heroína. Y que si lo que realmente se pretende es luchar contra la despoblación y fomentar la natalidad, habría que multiplicar las ayudas para que nadie diga que le apetecería mucho tener un hijo, pero tal y como están las cosas... Nacerían muchos más niños despejando las dudas de aquellas mujeres –y sus parejas- que quieren, pero no se atreven, que centrando los esfuerzos en coaccionar a las que realmente no quieren.