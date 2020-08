La Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre la creación de un fondo de recuperación económica para los países más perjudicados por la pandemia, siendo España el que más de todos por su pésima gestión, la peor de entre los países del mundo civilizado. Fueron cuatro días de largas y duras negociaciones por parte de los responsables económicos y los líderes más influyentes de la Unión. Allí estaban Charles Michel, Úrsula van der Layen, Mark Rutte, Angela Merkel, Emmanuel Macron... y allí se coló Sánchez, tal vez con todo derecho, pero con un par, sin guardar las formas ni las distancias, dando muestras de lo que es, puede dar de sí y esperarse de él, arrogante, comportándose siempre por encima del bien y del mal y del resto de los presentes. Ya me dirán quién puede confiar en un individuo así y en el Gobierno que copreside con quien si algo tiene claro es salir del euro y suspender el pago de la deuda.

Los resultados de la cumbre a la vista en parte están. Europa no da nada a cambio de nada, las condiciones son precisas y tajantes, tanto como lo son también las consecuencias si no se cumplen. Sin embargo, a su vuelta a La Moncloa lo recibió un Gobierno de estómagos agradecidos como a un héroe, entre abrazos y aplausos por el éxito conseguido en Bruselas, que ya se verá en qué queda.

Ya han pasado días que ayudan sin duda a hacernos una idea del panorama europeo respecto a nuestros intereses, que no son nuestros, es decir, de España, sino de Sánchez y de esa tropa desaprensiva que lo encumbra, detalle que no pasó desapercibido entre quienes tuvieron que compartir cuatro días de negociaciones con semejante ser, para quien el mundo que pisa gira a su antojo y capricho.

Pero el mundo no es así aunque se resista a creerlo. Es mucho más complejo y todo hace pensar que no esté a la altura de sus entendederas. Qué le vamos a hacer mientras siga donde está, no le canten las cuarenta y lo pongan en su sitio. Que nadie espere que en España algo así vaya a ocurrir, pero en la Unión Europea sí. Ahí, las debilidades del sujeto son notorias y las tendrán en cuenta nada más se presente la ocasión, que puede darse o no, ocasión nada descartable, causa de que salga de la experiencia tan mal parado por sus maneras que acabe con sus posibilidades de continuar fantocheando. Lo veo muy lejano, pero lo veo.

El mundo que se traen entre manos a la espera de que se las den todas por su cara bonita, porque es a lo que aspiran, poco tiene que ver con aquel otro de Ramiro de Maeztu, mundo en el que “cada nación [lejos de ir a su aire] se halla en el deber de servir a las demás. Pero hay dos maneras de servirles: la una con el socorro; la otra con el ejemplo”. Aunque poco caso merece Maeztu, que lo pasaron de largo por la cárcel modelo para apearlo en Aravaca con tiempo para decirle a sus verdugos antes de apretar el gatillo: “Vosotros no sabéis por qué me matan, pero yo sí sé por qué muero: ¡Para que vuestros hijos sean mejores que vosotros!”. Ignoro si lo entendieron y si su muerte (y todas) lo consiguieron, nombre que los garantes de respetar y hacer que se cumplan los preceptos de la Ley de la Memoria Histórica quieren borrar de los callejeros, si no lo han logrado ya, que es la forma de hacerlo desaparecer, de conseguir que tal personaje nunca existió y de que jamás dijo lo que se le atribuye que dijera, palabras que si así fuese no llegarían a la conciencia de nadie por lo que no habría culpa que expiar ni nada de lo que arrepentirse, política que hasta ahora les ha ido bien, así que adelante con ella.

Sin embargo, Maeztu ahí sigue, entre otras cosas porque poco tuvo que ver con el pasado que le persigue. Además, a lo dicho antes añadió que “la falta de escrupulosidad es el mayor obstáculo que puede concebirse para el desarrollo de la riqueza”, aunque (y esto es ya cosa mía) no pocos se enriquezcan por ese motivo, pero un enriquecimiento personal que no tiene por qué trascender fuera del ámbito en el que esta práctica es habitual. No hay necesidad de buscar mucho porque ejemplos de ello con nombres y apellidos nos sobran. Lo peor de todo es que en sus manos estamos.