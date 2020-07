De ignorantes a inconscientes

En marzo éramos ignorantes, pero ahora somos inconscientes.

Durante estos meses hemos aprendido las dos asignaturas troncales del virus. La primera es que si te relajas o te lo tomas a chufla el virus se expande de una forma brutal y arrasa en todos los países que ha tocado. El ‘bicho’ no falla y tiene un puntito hasta vanidoso, porque se ha cebado más con los países en los que sus líderes se atrevieron a ponerlo en duda.

La segunda es que cuando te lo tomas en serio -mascarilla, espacios abiertos y distancia social- el virus repliega. Esto no es una matemática exacta, pero con los meses se va comprobando que tampoco hace falta vestir como un astronauta para evitar otra pandemia. Basta con un poco de sentido común, aunque al parecer este sentido se evapora fácilmente cuando se hace de noche, con las cervecitas de la terraza o la sangría de la barbacoa.

En Salamanca lo hemos visto perfectamente desde primera fila. La provincia pasó de ser la ‘zona 0’ de la Comunidad, con una tromba de contagios y fallecidos, a convertirse casi en un paraíso vacacional por la nula incidencia de las últimas semanas. ¡Qué paradoja!

Nos preguntamos a menudo qué había en Salamanca en aquellos meses que hizo que la pandemia se extendiera tanto y que ahora no hay. ¿Qué podía tener de especial la ciudad que otras provincias de la Región no tengan para que el virus se comportara de manera especialmente agresiva y, de repente desaparezca?

Puede que tengan algo que ver los casi 40.000 universitarios que alberga cada curso esta ciudad. Ciudadanos de un perfil de edad que se sienten inmunes, que conectan a Salamanca con casi cualquier punto de España –también de Italia- y que el viernes antes de decretarse el estado de alarma abarrotaban las terrazas del centro. “Aquí, preocupadísimos por eso del coronavirus”, decía un video grabado desde un balcón de Bermejeros y que se hizo viral a través de Whatsapp.

A falta de evidencias –nadie las ha dado- nos quedan las opiniones. La mía, que ni siquiera lleva copyright, picotea del vasto buffet libre de los opinadores y yo prefiero servirme de la fuente de los Alberto Orfao, los Miguel Marcos, Alfredo Corell y demás criterios gourmet.

Nos vamos a plantear la pregunta al revés. ¿Qué es lo que no tenemos en Salamanca que sí tienen otras provincias castigadas por los rebrotes? Pues no tenemos grandes industrias, no tenemos temporeros, no tenemos vuelos internacionales y tampoco hay playa.

De lo que hay en abundancia es gente mayor, pero como son los que se han llevado la peor parte del COVID ya no se andan con tonterías y se cuidan. No en vano, de los más de 3.100 positivos por PCR que se han diagnosticado en Salamanca, casi 1.100 han sido en las residencias de ancianos de la provincia. Aquí hay otro clarísimo porqué de cuando las cosas iban fatal: a las residencias de Salamanca se llegó tarde. Lo reconoció la propia consejera de Sanidad. Mientras que en otras provincias ya se habían hecho test a casi todos los internos, en Salamanca todavía había miles de ancianos conviviendo entre toses, dudas y bolsas plateadas.

Es un motivo más que suficiente para que ahora se extremen las precauciones y apliquen protocolos más seguros.

Los expertos salmantinos aportan otra conjetura a las actuales cifras en Salamanca. Es probable que el nivel de inmunidad de la provincia sea más alto de lo que dice la encuesta del Ministerio. Entre la seroprevalencia —las personas que ya han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos— y la inmunidad cruzada —las personas que han pasado otros coronavirus diferentes, pero su sistema inmune genera respuesta ante el COVID— al virus le quedan menos víctimas.

En conclusión diría que el que no se ha muerto, se ha inmunizado. Y el resto, el que se libró del virus, ahora se lo toma en serio. Basta con salir a la calle para palpar ese compromiso. Lo que no tengo tan claro es qué imagen veremos a partir de septiembre.