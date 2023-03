Cada uno en una punta del patio del Casino de Salamanca estábamos pendientes de lo que pasaba en el escenario y lo que ocurría en Alicante. En el escenario se reconocía a lo mejor del año en la gastronomía de la Comunidad y en Alicante se confirmaba que nuestra cocina progresa, así que cuando encontré a la compañera Eva González teníamos sonrisas profidén, si es que aún puede decirse esto y no queda muy viejuno. Narciso Hernández, Manuel Tobías, Raquel González o Mari Ángeles Hernández representaban a nuestro hornazo, marca de garantía, pura tradición por los cuatro costados y santo y seña de nuestra despensa. De cuántos tahoneros pude acordarme cuando Narciso recordó los años que han luchado hasta llegar a ese momento en el que el hornazo se coronaba como mejor producto agroalimentario de Castilla y León. A la tradición apeló también Gonzalo Sendín, la familiar, en su caso, citando la Biblia de El Mesón: valores, constancia, respeto al producto, al profesional –le acompañaban dos, Jesús Colorado y José María Barbero—al cliente. Mejor restaurante de la Comunidad. Tres generaciones de Sendín, muchos empleados y mucho esfuerzo lo han hecho posible. La cuarta generación está en marcha y pocos pueden imaginarse lo feliz que esto me hace por el enorme aprecio que siento por toda la familia. Y del hornazo, ay, qué le voy a contar que no haya dicho estos años, y lo que seguiré diciendo. Pero la tarde tenía que ser redonda y lo fue cuando supimos que Carlos Hernández conseguía dos soles Repsol para su casa y la gastronomía salmantina, y que mis admiradas Cristina Martín y Sara Cámara ganaban su primero sol. Los tres merecidos. En el caso de ellas por hacerlo posible en el medio rural, en Vecinos, como comenté con Alfredo Martín Cubas, presidente de los académicos salmantinos, y con un talento extraordinario. En el medio rural y también apoyándose en la tradición en un mesón clásico por el que ha pasado todo el campo charro, desde Julio Robles al último de los ganaderos, pero también gentes como José Gómez, Joselito.

El lunes por la tarde hubo fiesta en el Casino regada con vinos de la Comunidad, más próximos o lejanos, pero de la tierra. La bodega ganadora, Dominio de Atauta, soriana, tiene un vino “salmantino”, “La Celestina”, que algún día preguntaré a Luis Gutiérrez, el bodeguero, la razón de ese nombre. Fue emocionante lo que dijo y a quién se lo dijo cuando agradeció el premio. Creo que los auténticos destinarios no estaban presentes. Todos no, desde luego. Una fiesta con figuras de nuestra gastronomía, desde sabios como Julio Valles, Jesús Ramiro o Diego González, a figuras institucionales de peso, como Enrique Pascual, que preside la Ribera del Duero con denominación de origen vinícola, o el director general de Turismo. Se notaba la presencia pucelana en el acto, pero los aplausos salmantinos también se notaron. De tiros largos iban nuestros académicos, que han incrementado su censo en la mesa de la Academia con María Dolores Calvo, Felipe Hernández Zaballos y María Eugenia Bueno, así que por este lado la cocina salmantina, la gastronomía de casa, crece. Hubo presencia institucional salmantina: Carlos García Sierra, Fernando Carabias y Jorge Moro, de la Asociación de Hostelería, y gentes de la profesión, de las plataformas impulsadas por la Diputación.

Nadie duda de que la cocina es magia. Como hacer vino y destilados, dulces y un sencillo pan. Física y Química, se dice. Yo digo magia. Y tengo de apoyo Miguel Lucas, que hoy explica su magia para la vida diaria, que algunos dicen brujería. No, de la brujería habla Eduardo Azofra (un sabio) esta tarde en el Casino; de brujería y superstición en Goya, nada menos. Bueno, ya sabrá que la calavera del pintor anduvo por Salamanca, quizá de mano en mano de aprendices de médico. El Casino –qué sería de las tardes sin sus citas culturales—que acogió ayer otra fiesta, pero esta protagonizada por la Universidad Pontificia y sus talentos de todas las épocas. Y qué talentos. Incluidas las modelos del desfile de Fely Campo.