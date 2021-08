De eso mejor no hablar

Se podría hablar de la luz. De cómo en 2017 los que ahora nos gobiernan acusaban a Rajoy de empobrecer al país después de una subida grande pero insignificante comparada con la actual y también de la tensión social que crearon entonces. Se podría hablar de las duras críticas de Pedro Sánchez al PP por esa política energética; podría recordarse cómo Pablo Iglesias enardecía a las masas cuando acusaba al Gobierno de ser cómplice de la codicia de las eléctricas; o se podría hablar también de que entonces, cuando la luz era cinco veces más barata que ahora, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, insistía en que ningún Gobierno decente debería tolerar una subida de la luz de ese calibre, como si entonces el de ahora estuviera formado por indecentes. Se podría hablar de cómo callan los que antes nos tensionaban o también de cómo la única que utiliza la voz, María Jesús Montero, no duda ahora en volver a sacar del cajón a Rajoy para echarle la culpa del recibo que ella y su equipo se ven incapaces de frenar. “Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacerse es no despegar los labios”, que decía Lincoln. Podríamos hablar de ello, pero no.

Podríamos hablar de covid, del fracaso de la autocita creada en Castilla y León y que suena a cubrir el expediente. Podríamos hablar del último reparto de vacunas, que castiga a nuestra Comunidad o a Galicia porque según el Gobierno ya nos dieron demasiadas antes.

Podríamos hablar de Educación y de la perspectiva de género aplicada a las matemáticas que podría traducirse en que un problema no se explique siempre con coches o aviones, lo que estaría bien, o, que en cambio, dos por dos pasen a ser ‘cuatra’ o ‘cuatre’, que sería una tontería. O podríamos hablar de que la palabra resiliencia se vaya a colar en los mismos libros de texto, como si el Gobierno no tuviera ni la necesidad de disimular que los escribirá el mismo que firma los discursos de Pedro Sánchez. Podríamos hablar de que todo es susceptible de empeorar porque si Carmen Calvo aún estuviera en el Gobierno los niños aprenderían la “expertitud” de Fernando Simón o podrían tener como muletilla el “ni Dixie ni Pixie”. Podríamos hablar de que por fin la concertada entra en los planes educativos o de la nueva obligación de los maestros de hacer reír a los niños. Pero tampoco.

Podríamos hablar, sí, de la vergüenza que supone la protección de los “okupas” o la desprotección de las víctimas de ETA de las que parece que por fin se empieza a preocupar Bruselas. Podríamos hablar de la cruz que tienen los habitantes de Perú, Venezuela o Nicaragua con sus gobernantes comunistas de discurso podemita... o por supuesto de Cuba, donde se sigue pasando mal y que ahora mismo parece que se nos ha olvidado.

Podríamos hablar, no sé, de Messi, y de si quería más al club de sus amores o al dinero, pero queda lejos. O también de cómo si lo único que hace vibrar a un país entero es el deporte, no cuidamos más a los deportistas, como hace Italia, para que puedan entrenar y, a la vez, tener un medio de vida para cuando se retiren. Podríamos hablar de las vacaciones del presidente a cuerpo de rey o de las de la familia real con parada en Mallorca y con la foto de la Reina Sofía dando la mano a sus nietas, que ya es tan esperada como lo era el posado en bikini de la Obregón.

Podríamos hablarlo, pero no. Porque ahora la sociedad se divide entre la pequeñísima parte que está en modo “on”, que no ha podido desconectar, y la que disfruta en “off”, que son la mayoría, incluidos nuestros políticos, con la única preocupación del tiempo. Podríamos hablar de la pandemia, sí, pero es que vicepresidente y consejera, nuestras caras visibles de Sanidad, se han puesto también en “off” y además a la vez. Lo que era una situación gravísima antes de marchar parece que puede dejarse ahora estar unos días, los de sus vacaciones.

Podríamos hablar de tanto... pero no.