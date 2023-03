De congreso en congreso

En cuanto entró en la sala del Palacio de Congresos tuve que claro que lo de Carlos García Carbayo iba a ser un pleno al 15. Pleno de votos y 15 del congreso. El anterior fue el 30 de mayo de 2017. El 14. Prepandémico, se dice ahora. Fue aparecer el candidato en el recinto y el revuelo de fotógrafos se hizo evidente, los compromisarios se pusieron en pie aplaudiendo, los más cercanos buscaron el saludo a la vez que el volumen de la sintonía del PP, que hasta ese momento ambientaba el recinto, subió sus decibelios hasta el modo “elecciones”. Estaba claro que había entrado el ganador del congreso, que, además, encabezaba la única candidatura, y anunciaba que ha llegado para mandar. Y para ello se apoyará en jóvenes y mujeres, dijo, lo que anuncia cambio generacional y supone que echaré de menos a muchos conocidos con los que coincidía en estos encuentros tan dados a la confidencia después de preguntar por las familias. Todo apunta a que David Mingo seguirá siendo hombre destacado en el renovado PP y queda por determinar quién ocupará el papel de mujer fuerte, algo que se conocerá tras las elecciones municipales. Luego están los imprescindibles, que es la categoría en la que aparece Fernando Rodríguez, un clásico del PP, que quizá sobreviva al propio partido según un amigo común dado a la exageración. Si no le ha llegado a Chabela de la Torre el mensaje, se lo digo: las “disensiones” se tratan en el vestuario, con su olor a “Reflex”, camisetas sudadas y el vapor de las duchas. Y también sepan los afiliados que el partido se va a digitalizar. Como todo. En más de un momento del Congreso hubo guiños al momento electoral: Carbayo reclama autobuses para ir a La Moncloa con Feijóo, y Alfonso Fernández Mañueco solicita a su cocina echar toda la carne en la picadora porque ganando las municipales hacerlo en las elecciones nacionales será fácil. De entrada, nos esperan semanas de sintonías electorales que se nos fijarán durante horas.

Ayer fue 11-M, de recuerdo tristísimo. Y unos días antes, 8-M, cuya manifestación pudo con los chaparrones de agua y las “disensiones” en el feminismo. En el reconocimiento municipal no estuvo Mariví Marcos, nuestra hematóloga, que va de allá para acá impartiendo conocimientos y recibiendo premios. Ya es Premio Castilla y León de Ciencia. A la vez que la manifestación se ponía en marcha, en el Casino de Salamanca la profesora Araceli Mangas –una sabia que amplía estanterías para los reconocimientos y premios que recibe en estos tiempos—impartía conocimiento sobre el conflicto de Ucrania. Me quedo con el hecho de que la UE está haciendo lo correcto y sus ciudadanos lo valoran, y con el dato de que hay que cuidar detalles como el intercambio de prisioneros que den a Rusia lo que quiere: convencernos de que estamos ante un conflicto interno y no ante una invasión. El Casino se llenó con gentes muy ilustres como Ricardo Rivero, Rector, Enrique Cabero, Fernando Nieto, que fue presidente de la Audiencia Provincial, o ilustres vicerrectoras como Carmen Pol o Marina Gordaliza. La extraordinaria cita no hubiera sido posible sin la intervención de Ángela Calvo, de Alumni. Este 8-M proclamó a Salamanca sede del Congreso Internacional de Gastronomía de Castilla y León, que es una buena noticia y una tarea formidable. Como en todo congreso habrá una parte expositiva, otra práctica y la divulgativa, algo que también podría haberse dado en el de ayer.

Esta semana la centenaria Antonia Huerta, desde ese paraíso en la Tierra que es San Esteban de la Sierra, aseguraba que la vida son dos días. Ayer, Carbayo puso el contador en marcha para dejar la presidencia del Partido Popular y el crítico Fernando Navarro nos recordaba que todo lo que importa sucede en las canciones, que es el título de su nuevo (y exitoso) libro, una afirmación que da que pensar, una función del cerebro, órgano que esta semana celebra su semana, la Semana del Cerebro. Todavía hoy me sorprendo de que exhiban sesos rebozados de pincho. Antaño los llamábamos talentos. Ya ve.