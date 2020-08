De casta le viene al galgo

Ya tenemos al Rey Emérito poco menos que en el exilio, no pongo el grito en el cielo. Otros querrían verlo en la cárcel, yo no, y como aquí nunca llueve a gusto de todos, las cosas quedan así. Su padre, don Juan, también lo estuvo gran parte de su vida y no pasó nada, es más, vivió como un Rey sin serlo. Su abuelo, don Alfonso XIII, también pasó en el exilio (una vez que se autodestronó y huyó) los últimos años de su vida, y pasaron muchísimas cosas que ya son historia, casi todas malas, que llevaron a España a lo que hoy es, historia que no debería olvidarse ni tergiversarse, aunque muchos de los tiros que suenan por ahí vayan.

No vuelvo la mirada sobre las trágicas consecuencias del exilio de su abuelo porque a la vista están, pero sí lo voy a hacer sobre un par de detalles de la pintoresca vida de su exiliado padre, que para los españoles de entonces y muchos todavía de ahora no pasó desapercibida, y lo hago sin entrar en intimismos, que ni importan ni conozco, sí de sus idas y venidas entre Estoril, el “Giralda”, el “Azor”..., pescando cuanto pudo y le dejaron, que no fue poco.

Sobre don Juan he leído mucho, escrito desde la lealtad y el odio, de todo saqué mis conclusiones y de ellas me valgo. Yo lo vi en dos ocasiones muy distintas y en lugares muy distantes. En ambas me impresionó la personalidad de un ser duro de roer. La primera fue en Palma de Mallorca el verano de 1969, donde me encontraba carenando el barco del que entonces era “aprendiz” en un varadero que había junto al Club Náutico, desde el que anunciaron por megafonía la llegada del yate “Giralda”. Y llegó con don Juan abrazado a la rueda del timón, robusto, de aspecto formidable, desnudo de cintura para arriba que dejaba ver sus tatuajes, detalle muy británico, sin mover un músculo ni dar una orden ofrecía una estampa imborrable mientras la tripulación se afanaba en la maniobra a la vez que sorteaba a unas señoritas, en bikini todas ellas, que tomaban el sol tiradas por cubierta. Lo recibieron con honores y su permanencia en el Club fue una continua fiesta.

La segunda fue dieciocho años después en el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas el día que recibió la primera medalla de oro de Castilla y León que le había concedido el Gobierno de la Junta presidido por José María Aznar. Aun siendo la misma persona las distanciaba un abismo: el del recibimiento apoteósico en Palma y el de la despedida sobrecogedora en Tordesillas a un hombre roto por el cáncer, embutido en su uniforme de Almirante e incapaz casi de pronunciar palabra, aunque algunas dijo, las imprescindibles para la ocasión, desgarradoras, que eran el reflejo terminal de una vida que tenía los días contados. Falleció setenta y nueve años después de que naciera en La Granja de San Ildefonso en 1913. Sus restos reposan en El Escorial.

¿Qué tiene esto que ver con su hijo Juan Carlos? Nada por mucho que rebusquen en la historia. ¿Y con su nieto Felipe, Rey de España? Menos todavía por mucho que pierdan el tiempo desempolvando hemerotecas.

De casta le viene al galgo, sí, pero no todo han sido “borbonadas” en el Emérito (de las que ninguna ha heredado don Felipe). Que el Emérito no está dando buen ejemplo, sin duda, pero quienes andan buscándole las vueltas y le acusan de esto, de aquello y de lo demás que arrojen contra él la primera piedra, porque la racha que mantienen no es ejemplarizante, menos cuando ninguno de ellos ha contribuido a nada útil digno de recordar, que no es el caso del Emérito, a quien entre todos lo han echado y él solo se ha ido a donde le ha dado la real gana, motivo por lo que no hay por qué negarle lo mucho que ha hecho por España, menos todavía sabiendo que a estos que ponen el grito en el cielo es lo que más le duele de don Juan Carlos, que su paso por el Trono no fue infructuoso ni estéril.