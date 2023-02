Dar crédito a un inversor

Era septiembre de 2012. Unos pocos meses antes de que la Unión Deportiva Salamanca desapareciera, la administración concursal de la SAD había lanzado un ultimátum: o aparece un inversor de forma inmediata que inyecte dinero o el equipo se retira de la competición y ni siquiera termina la temporada porque no puede seguir generando gastos que no va a poder pagar.

Desde la junta directiva de la UDS se informó de que estaban en conversaciones con un clavo ardiendo llamado Paulo Cataldo: un supuesto inversor de Brasil que prometía llegar con un millón para ir tirando y sugería un proyecto de 25 kilos. Todo maravilloso si no fuera porque del tal Cataldo no había ni rastro en internet y tampoco era posible hablar con él. Al menos de forma directa. Las únicas entrevistas que se le pudieron realizar eran lo más parecido a una sesión de espiritismo: teníamos que acudir a la casa de Alfredo -un portugués amigo suyo- y éste le invocaba a través de Skype -porque hablar por teléfono con Brasil “sale muy caro”-, y en todo momento sin encender la cámara.

¿Y usted a qué se dedica? “Tengo una empresa de yates y artículos de lujo”. ¿Y cuándo llegará a Salamanca? “El primer millón llegará antes del 30 de septiembre y yo llegaré en 15 días”. ¿Y qué planes tiene? “Un centro comercial en el Helmántico y crear equipos de fútbol femenino, fútbol sala, atletismo, artes marciales o preparación de MMA”.

Sobre la fecha límite, la voz que hacía llamarse Cataldo pidió algo más de tiempo para enviar su dinero. Así hasta que hubo un día en el que el Skype del inversor le marcaba como ausente y ya nunca más ‘descolgó’.

He rescatado este recuerdo por dos motivos: porque este mes se cumplen los 100 años de la fundación de la UDS y porque estos días han coincidido con el caso del Peace City World, que también ha hecho correr ríos de tinta sobre la credibilidad de las grandes inversiones extranjeras.

Lo del inversor brasileño de la UDS no había por donde agarrarlo porque, a diferencia de lo que sucede ahora, eran tiempos en los que la mayoría de promesas de inversión en clubes de fútbol eran fraudes. Solo en los últimos 15 años de vida de la UDS, una decena de supuestos mecenas se habían interesado por invertir grandes cantidades de dinero en el equipo y al final todo fue humo: Martín Regalado (1999), el hostelero Nicolás Parrondo (2002), la empresa de Aitor Zárate ‘Prisma Gestión’ (2003), el salmantino Mariano Rodríguez (2003), el navarro Luis Oliver (2004), el taurino Martín Berrocal (2004), los ingleses que representaba un tal Anthony Reveaux (2006), el constructor catalán Miguel Ángel Verdejo (2008) y el brasileño que hablaba por Skype porque el teléfono salía caro, Paulo Cataldo (2013).

El fútbol ha cambiado muchísimo en apenas una década y ahora es muy habitual que las sociedades anónimas deportivas sean propiedad de magnates y grupos extranjeros, aunque los que están realmente reventando el panorama son los árabes. Los del City y los del PSG por encima de todo, pero también los que han comprado el Newcastle, o los que aterrizan en España a través de Almería, Málaga, Girona, Cultural Leonesa, Córdoba...

Lo que está claro es que, hoy en día, cuando una supuesta inversión llega con turbante te lo tomas en serio. Podrás albergar dudas -lógico- y tomar precauciones -necesario-, pero algo te dice que puede ser verdad. No me atrevería yo a tildar de crédulos o pardillos a quienes se han molestado en escuchar una propuesta de inversión como la del Peace City World. Peor sería contribuir a la fábula del pastor y el lobo, pero a la inversa: que vino el lobo y como tú no te lo creías se marchó a otro sitio.