CyLlivesMatter

Sus majestades los Reyes Magos me han traído una libreta. Se la había pedido a mi Baltasar del alma porque me bailan las cifras y tiendo a olvidarlas, más que a causa de la edad, que todo hace, debido a que mi subconsciente me protege así de la locura. Casi un año llevo ya sumando muertos en la cabeza y datos de contagios que, cuando creí por segunda vez controlados, vuelven ahora a aumentar, fruto de los encuentros navideños. Suma y sigue. Sobre el rugoso papel de cuadrícula, el plumín se desliza quejoso al anotar los 4.000 nuevos parados que hasta ahora deja la pandemia en Salamanca. Pero donde verdaderamente no me cuadran las cuentas es en la anotación del reparto de los primeros 10.000 millones europeos desglosados por Comunidades Autónomas, que van destinados a sanidad, educación y servicios sociales. A Castilla y Leon le corresponden 335 millones, el 3,4% del Fondo REACT-EU, frente al 18,8% que se lleva Andalucía, el 17,1% de Cataluña, el 12,8% de Madrid o el 12,5% de la Comunidad Valenciana. Repaso los porcentajes y no, no hay error de transcripción. La ministra de Finanzas debe haber pensado que la sanidad, la educación y los servicios sociales castellanosyleoneses se pagan solos, o quizá posterga a los habitantes de esta tierra a una categoría inferior, menos prioritaria, que justifique este reparto. Debe considerarnos ciudadanos en desuso. Vuelvo a calcular porque no es posible una discriminación tan descarada. Algo debo haber hecho mal. Pero no. Tocamos a 128 euros por cabeza. Si estos fondos se hubieran repartido proporcionalmente al número de habitantes, nos habrían correspondido 510 millones. Si se hubieran repartido atendiendo al criterio de superficie, 1.860 millones. Pero los criterios deben haber sido el abandono y la inadvertencia. Estamos desapareciendo de su mapa, disgregados de la recuperación.

Sospecho que va a ser necesaria una campaña de concienciación en las redes sociales. CyL lives matter, similar a la que ha conmovido en el mundo entero en defensa de los baltasares oprimidos. Creo que se escribe con almuadilla. Porque no se nos puede asfixiar financieramente hasta morir sin que al menos protestemos. Mi libreta, a este paso, va a terminar convertida en un listado de agravios. Como aquella de Rain Man en la que Dustin Hoffman anotaba “apretar hasta hacer daño”.