Culpas y remedios

El pasado domingo la llamada ‘marea blanca’ salía a las calles para exigir una sanidad de calidad para Salamanca, que es una reivindicación de lo más lógica. ¿Quién va a estar en contra de esa petición? Cualquier salmantino podría colocarse detrás de esa pancarta sin ningún rubor.

Los gestos ya se tuercen cuando a problemas tan grandes y tan globales se les intenta poner nombres y apellidos. Pasó el domingo en Salamanca, pero semanas atrás sucedió lo mismo en Cataluña, en Madrid, en Extremadura...

Que para ver a tu médico de familia haya que esperar seis días es culpa de un político determinado -según algunos-, o del que está por encima de él en nuestro sistema de autonomías -según los otros-, o incluso de los que ocuparon antes sus respectivos cargos y nos dejaron esta herencia -en la opinión de otra mucha gente-.

De ser así, bastaría con sustituir a esos gestores por otros, pero la realidad es que rotan con bastante frecuencia y el colapso sigue ahí -legislatura tras legislatura- lo que nos lleva a concluir que no es un problema de personas, sino de ideologías: de la derecha donde gobierna la derecha y de la izquierda donde manda la izquierda. Porque aquí nadie se libra.

Curiosamente, esta semana se generaba otra polémica cuando en una reunión entre la dirección del Hospital y los sindicatos, la Gerencia del Complejo planteaba que hay unos cuantos especialistas que dejan de pasar consulta bastante antes de lo que marca su contrato, y eso no es admisible en un momento especialmente delicado porque la lista de espera de consultas externas es bochornosa.

Fuera de grabadoras, casi todos los que participaron en aquella reunión asienten y dicen que no es una invención: que si tocas con los nudillos en las puertas de algunas consultas a partir de las 13:30, nadie te abre. Pero ese comentario ha tenido una rápida reacción por parte de sindicatos y de colegios oficiales para recalcar que no se puede generalizar. Evidentemente. No se puede.

Personalmente doy fe de que buena parte de los médicos con los que tengo el honor de tratar para hacer mi trabajo me emplazan a hablar con ellos “a partir de las 18:30” porque hasta esa hora están trabajando. Y no es postureo. Les llamo y siguen trabajando a esas horas, porque no todo son consultas.

Esta situación la podemos trasladar también a Atención Primaria, donde hay médicos que atienden a 60 pacientes al día, mientras que otros puede que vean a apenas 15. La propuesta más lógica sería buscar un equilibrio: que el de 60 pase a ver 40 y el de 15 asuma 30. ¿Cómo se puede hacer eso con los médicos que hay disponibles? Moviéndolos. Se pueden amortizar plazas para acercarlas donde más demanda existe, pero para eso antes hay que quitarle horas de carretera a los profesionales.

Esta idea viene sonando desde hace muchos años, pero cada vez que se intenta, en los balcones de los ayuntamientos aparece colgada la pancarta de ‘Nuestro médico se queda’ y el plan se termina abortando.

El mero hecho de valorar una reorganización de la sanidad rural suena muy insolidario, pero habría que plantearse qué es peor: tener que desplazarse a otro pueblo para ver al médico sin demora, o que te hagan esperar una semana por una cita en un centro de salud urbano.

Lo más relevante de esta situación es que, a diferencia de anteriores intentos -cuando eran propuestas políticas que ya nacían con la certeza de que la oposición se opondrá sin necesidad de leerlo- ahora son los propios médicos los que han puesto sobre la mesa esta necesidad de reorganización y siendo así, como mínimo, se escuchará.