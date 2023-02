Cuidado con los disfraces

Dice una mujer vegana que a su niña no la disfraza de pescadora porque va contra los principios éticos y morales de la criatura de 8 años. Se ve que los niños de ahora vienen muy avanzados o que los padres son de lo más avispados para vender como principios del hijo los suyos. La madre dice en un vídeo que ya va por el millón de visitas que está “devastada”. Y tan furiosa, que no sabe si llorar “o quemarlo todo”.

Una amiga que vio el vídeo dice que qué lástima. Que vaya la que tiene esa madre con lo suyo. Y ella, que es muy del carnaval de Ciudad Rodrigo, me advierte de que no está la vida como para disfrazarse. Y me vuelve a lo de la niña y me cuenta que podía haber sido aún peor si el colegio hubiera pensado en la paridad porque no puede ser que el carnaval nos distraiga del empeño de perseguir una sociedad de iguales. Lo suyo, dice, habría sido que la mitad fueran de pescadores y la otra mitad, de pescadoras. Y el lío habría sido tremendo porque si un hombre se viste de mujer y de pescadora puede ofender a los veganos y a quienes luchan contra la opresión y discriminación basada en la identidad de género, incluidas personas transgénero, no binaria y de género no conforme. Pero claro, dice mi amiga que cuidado con decir que es un hombre disfrazado de mujer porque a lo mejor se sentía ella antes y entonces sería mujer disfrazada de mujer.

Si es la mujer la que se disfraza de hombre, flaco favor nos haría a las demás porque contribuiría -probablemente sin saberlo ella ni la mayoría- a la idea de que la masculinidad es superior a la feminidad. Y puede argumentar que el carnaval es liberación, celebración... pero eso era antes. Ahora hay que pensar mucho el disfraz. Salvo que sea el día del orgullo, que cabe cualquiera; o elijas el tema católico; o te inclines por ser Ayuso o el rey emérito, porque entonces hablaríamos de libertad de expresión y no de ofendidos.

Queda claro que de pescador o de pescadora no se debe ir porque ofende a la madre vegana. Y, en cambio, el pescador se tiene que aguantar cuando esa misma señora, con tantos principios éticos y morales pero para lo suyo, le compara con nazis. Y cuando diga lo mismo del ganadero o del cazador. Y no se puede ir de torero, por los animalistas, ni elegir como temática el descubrimiento de América por el daño a los indígenas. Tampoco disfrazarse de cualquier otra cultura, y eso incluye ir de jeque o de indio, porque es irrespetuoso con los otros pueblos. Tampoco ser vaquero, por las armas; ni princesa, salvo si no da la sensación de que espera a su príncipe. Ni de enfermera sexi, que era el disfraz que le gustaba a mi amiga y que ahora se interpreta como reducir a estas profesionales a esteriotipo sexualizado en lugar de reconocer su importante trabajo y dedicación. Ella solo se veía guapa. Nos dicen que las mujeres estamos más empoderadas que nunca pero es ahora cuando tenemos que pedir permiso para disfrazarnos.

Para momentos así tenemos la nueva inteligencia artificial, que es como el espejito mágico. Argumentos a favor del disfraz de enfermera sexi, le pregunto: ninguno, porque no es un disfraz respetuoso, dice. Le pregunto si es recomendable disfrazarse de torero en Ciudad Rodrigo y dice que lo recomendable es evitarlo, como lo que suene a tauromaquia. Le pregunto que si está bien el disfraz de ganadero y, de nuevo, que no, porque se ofendería a personas contrarias a la explotación animal.

Hoy la preocupación está en encontrar disfraz sin que te llamen de todo. Mañana puede ser que la verdad, la mentira, lo políticamente correcto y lo incorrecto lo determine una máquina y esa máquina coincide ahora bastante con la madre vegana. Como para no preocuparnos...