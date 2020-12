Cuidado con la tercera ola

Hay un cambio de tendencia en la pandemia. Hasta hace unos días la segunda ola estaba a la baja y ahora parece que vuelve por sus fueros e incluso amenaza en lontananza la tercera. Donde no hay cambio de tendencia es en la perpetua ola de estupidez gubernamental. Ayer el ministro filósofo se reunió con los responsables de sanidad de las autonomías para coordinar el plan contra la pandemia en Navidades y la coordinación consistió en proponer que cada uno se lo monte a su bola. La armonización consiste en el libre albedrío autonómico, en un carajal de restricciones, horarios, barreras y fronteras que convierten a España en el lugar, si no más peligroso, sí más intrincado y complicado para moverse durante las fiestas navideñas. El ‘soso’ Illa ha conseguido el más difícil todavía, que seamos el país con la normativa más laxa de toda Europa y que a la vez con esa relajación nos resulte imposible aclararnos de qué se puede hacer, dónde y a qué hora en estos días.

El filósofo ministro nos deja en manos de la Junta, que hoy mismo anunciará las condiciones de la veda navideña. Sería bueno que recuperásemos la versión dura del tándem Igea-Casado, que en los últimos días se había ablandado un poquito. Estamos otra vez al borde del precipicio y hay medidas, como restringir el número de comensales, borrar de la lista a los allegados o limitar los días de viajes interregionales, que, sin causar excesivo daño a la economía, sí puede resultar eficaces para evitar contagios, y sobre todo, para concienciar a la población del riesgo de un desmadre navideño. Ya veremos con qué pie se levanta hoy Igea.

Pedro Sánchez, por su parte, se levantó ayer con el izquierdo, como ha hecho prácticamente todos los días desde que comenzó a gozar de los colchones de La Moncloa. No solo se ha escorado a la izquierda hasta caer en brazos de la peor versión del populismo bolivariano, sino que ya se ha vuelto un radical antirreligioso, hasta el punto de verse impedido de pronunciar ciertos términos relacionados con la Iglesia. Tocaba ayer sesión de control en el Congreso y el presidente fue a hablar de la Navidad con la consigna de no citarla. Es tal la inquina anticatólica del actual escribidor de discursos del presidente del Gobierno (un tal Iván Redondo) que llegó a proponer una cursilería de grueso calibre, como la de “las fiestas del afecto”, con tal de no meterse en belenes que puedan cabrear al rojo Iglesias.

Puede que incluso ayer diera dos botes con la pata izquierda, porque el Doctor Sánchez tuvo un miércoles glorioso en el Parlamento, escenario donde cada día consigue superar el nivel de sus innumerables patochadas. En un alarde de cinismo, se colgó primero todas las medallas, se dio veinte besos frente al espejo y se infló como un pez globo, y acto seguido habló de humildad. La secuencia no tiene desperdicio: “Me siento aún más orgulloso que nunca de liderar un país que ha sabido demostrar unidad, solidaridad, empatía, resistencia, moral de victoria y disciplina social para hacer frente a la peor crisis sanitaria en los últimos cien años de la historia de la Humanidad...”, y enseguida: “Todos los gobiernos, ya sean europeos o autonómicos, debemos ser humildes ¡humildes! Sí...”. Y se produjo un estallido general de carcajadas, incluidos los diputados del PSOE.

Esperemos que el nuevo hospital, donde ayer entraron los primeros pacientes, tenga un ala amplia y bien dotada para los enfermos de esquizofrenia y otras afecciones de la coherencia intelectual. El concejal socialista del Ayuntamiento de la capital Marcelino García debería hacérselo mirar, después de acusar ayer al equipo que preside Carlos García Carbayo de no tener la valentía de bajar los impuestos municipales y limitarse a congelarnos durante la crisis de la pandemia. Esto mismo dicho por un ciudadano de a pie, sin carné con el puño y la rosa, podría resultar razonable, pero cuando quien habla es militante del Partido Sanchista cuyo Gobierno nos va a freír a impuestos con un Presupuesto diseñado a mayor gloria de los separatistas, golpistas y filoterroristas... pues suena a gritos en la cresta de la ola de la hipocresía.