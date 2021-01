Ya solo queda el roscón. En cuanto cumplamos con ese último deber culinario, la mayoría volveremos al redil alimenticio con la esperanza de sacudirnos esos polvorones que insisten en quedarse. Retomaremos al menos el senderismo, para recuperar vigor y tono muscular. Pero hay un cuerpo, uno en concreto, que de esta Nochevieja no se recupera. Me refiero al cuerpo diplomático. Y no por exceso de kilos, porque salen todos del Palacio de Santa Cruz como recortados de un figurín, sino por falta de músculo. Tan aristocrático, tan estirado, y tan enclenque que se ha dejado levantar Gibraltar en sus narices, en la más clara y seguramente última oportunidad de poner fin de una vez por todas a la era colonial.

Dijo Karl Kraus que la diplomacia es la política vestida de etiqueta, pero no desperdiciaré ni una línea para criticar a González Laya porque está visto que la mujer no da para más. Nos dice la ministra que ha habido acuerdo en que ambas partes mantienen su desacuerdo, pero que seguirán negociando, y se levanta uno de ver el telediario preguntándose si cenar, o si por el hecho de saber que quizá un día se cene puede uno darse por cenado. Pero la política exterior no depende en su mayor parte de tal o cual ministro, sino de una labor diplomática sostenida en el tiempo y que solapa y supera sucesivos gobiernos. Y esta vez no es culpa de Pablo Iglesias porque la endogámica casta de embajadores se ha cuidado muy mucho de blindarse de los podemitas, a los que sigue vedado ese corral. El acuerdo es una bajada de pantalones de carrera diplomática, que pone un definitivo sello de incompetencia a un cuerpo en los laureles y deja a los expertos en el asunto con mal cuerpo y escalofríos. España contaba a su favor con toda la fuerza negociadora de la UE, hubiera bastado una insinuación de veto a Ursula von der Leyen, tan necesitada de cerrar un Brexit con acuerdo, el que fuera, que habría ejercido de palanca. Pero la distrofia muscular de la representación permanente de España en Bruselas ha hecho historia y el espíritu de pérdida del 98 se ha corporeizado ante nuestros ojos perplejos, por mucho que Rosa María Mateo, de busto parlante a cerebro mintiente, nos anunciase como un éxito que los llanitos puedan seguir cruzando a su antojo. Es una cuestión de soberanía.

Con la participación de los agentes de la agencia Frontex en las tareas de vigilancia, se confiere a esa frontera abierta un carácter internacional que no ha tenido nunca y que sienta jurisprudencia. El nuevo estatus de los gibraltareños mejora el anterior al Brexit sin que a cambio se les exija ajustar su legislación fiscal y aduanera a los estándares europeos. Pertenecerá de facto a la UE, pero sin contribuir a sus presupuestos. Queda constituido en el sur de España un paraíso fiscal de soberanía británica y con ¡derecho de entrada en el espacio Schengen!, el sueño de los independentistas catalanes, aunque al servicio de su majestad Isabel II.

No es de extrañar que Boris Johnson haya saludado el acuerdo “con entusiasmo” y haya dado las gracias expresamente a la ministra española y a su equipo. Queda la negociación que llevará a cabo la Comisión Europea, que se ha comprometido a respetar los criterios españoles, pero una vez cerrado el resto del acuerdo Brexit la presión negociadora será mucho menor. ¿El motivo de semejante fracaso? Solo se me ocurre la falta de interés, un fatal prejuicio que asocia Gibraltar a una obsesión franquista y que olvida, entre muchas otras cosas, que el primer ministro de Guerra que ordenó al regimiento de La Línea hacer instrucción frente a la Verja fue Azaña. Y que fue la Asamblea General de Naciones Unidas la que en su resolución 2353, aprobada por 73 votos a favor y 19 en contra, declaró no válido el referéndum británico sobre Gibraltar y decretó que “toda situación colonial que destruya total o parcialmente la unidad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Que esto lo olvide este gobierno no causa ni asombro. Pero que lo olvide el cuerpo diplomático, es síntoma de que ha quedado para el arrastre, para hacer resúmenes de prensa y vigilar a los nacionales en el exilio. ¡Qué tiempos aquellos, cuando lucíamos cuerpazo diplomático, con Solana y Ana de Palacio! Ahora nos conformamos con un cuerpo de mínimos. Metrosexual y blandito. Sin colmillo ni contactos. Sin siquiera encanto. Este acuerdo se podía haber negociado solo. No pido que los embajadores ingresen en el cuerpo de bomberos de Australia, pero sí al menos que justifiquen el sueldo.