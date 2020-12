Cuento de Navidad

¡Paparruchas!, dijo Pedro Scrooge cuando la voz con acento andaluz de una vieja autoridad del partido lo despertó en plena noche, justo cuando soñaba plácidamente con La Mareta. “Mire uhté, yo no aseptaría el apoyo ni de Otegi ni de ERsé porque quieren acabar con Ehpaña como ehpasio compartío”, siguió el espectro, “por consiguiente, ehta noche te visitarán treh ehpírituh”. Sin acritud, instó al joven socialista a abandonar el “odio y el rencor” y a buscar “acuerdos transversales que den certidumbre a la población” antes de que el tercer espíritu desapareciese con la última campanada. Y aunque sacó a sus esbirros a declarar que aquella aparición ya no estaba vigente, no había logrado Pedro aplacar el escalofrío en su interior cuando llegó el primero de los espíritus anunciados, en de las Navidades pasadas, que tenía barba, gafas y un ligero acento gallego.

A ritmo de marcha deportiva, se llevó a Pedro Scrooge a echar un vistazo a las navidades de 2016, cuando una España, sin mascarilla ni distancia, se apelotonaba en torno a los langostinos, celebrando que lo peor de la anterior crisis ya había pasado y tirando sin pudor de las pensiones de los abuelos, más altas por entonces que los sueldos de los mileuristas. Pero en un oscuro despacho de Ferraz, Pedro Scrooge se vio a sí mismo cometiendo una tropelía que marcaría su rumbo político. Emergiendo de entre el caos interno en el partido, causado por la ruptura entre quienes deseaban echarse al monte, tomando el poder al asalto, y quienes se negaban a dejar de ser un partido de Estado, urdía un apoyo al PNV y al nacionalismo catalán, junto con Podemos, para extirpar al Tribunal Constitucional la capacidad de suspender a un cargo público que desobedeciese sus decisiones. La jugada sentaba precedente de colaboración entre socios políticos y debilitaba la respuesta de la Justicia a los próximos desafíos separatistas, todavía impensables para muchos. Sonrió ante la visión y dejó caer la mirada, con intención de lanzarse a un largo monólogo explicativo. Estaba, de hecho, buscando su cámara, cuando el de las navidades pasadas lo paralizó con un escueto “no toca”. Para su gusto, Pedro Scrooge siempre hablaba demasiado. “Aprende de mí, que en 2012 despaché un recorte de 10.000 millones en sanidad y educación con un simple comunicado”, le sugirió, antes de desvanecerse en la bruma.

El espíritu de las navidades presentes le resultó mucho más simpático. Tenía el aspecto de un duende y le ofreció una tabla para surfear por las navidades Covid mientras hilvanaba un galimatías de picos y curvas, desescaladas y perimetrajes, tras los que se intuía una España debilitada y de luto, menos libre y más en la ruina, infectada de miedo y traumatizada por la pérdida, con manejabilidad de rebaño. En las casas se reunían muy pocos y ya no se daban abrazos, por el virus y porque había surgido la sospecha sobre si los mismos que abrazaban ahora al abuelo serían los que lo eutanasiasen en un futuro próximo. “Como mucho, no habrá más de algún caso en el que eso llegue a ocurrir”, aventuró el espíritu Simón, “no merece la pena que me ponga a detallar la lista de expertos que aseguran que los triajes han proporcionado muerte digna”.

A Pedro Scrooge se le encogió el corazón al ver, frente a frente, la verdadera magnitud de la crisis y la verdadera cifra de muertos, pero el verdadero terror lo sintió a continuación, cuando comenzó a sonar la música de “Juego de Tronos” y se corporeizó el tercero de los espíritus, el mismo que “habría seguido viviendo en Vallecas si hubiese ganado las elecciones”, pero que como no las ganó se mudó a Galapagar. En ese futuro con moño, la Navidad había sido derogada por perpetuar una cultura heteropatriarcal que impedía el empoderamiento de las niñas jesusas. La lotería nacional había sido eliminada como símbolo de exaltación del capitalismo. Los españoles y las españolas, esclavizados y esclavizadas, pagaban la deuda pública contraída por sus abuelos, que jugaron a vivir como si no hubiera pasado nada en los años de la pandemia, y ponían a la venta monumentos nacionales a precio de saldo que los chinos se llevaban colgando de un helicóptero, copiando el método del desentierro de Franco.

Cuando despertó, Pedro Scrooge se sintió generoso. Le regaló unas vacaciones en la Antártida a Iván Redondo, convocó una reunión urgente con los partidos constitucionalistas para hablar del futuro inmediato y una rueda de prensa, muy breve, en la que reconoció los errores en la gestión de la pandemia, expresó su pésame a los familiares de las víctimas, además de desear a una España perpleja una, a pesar de todo, ¡Feliz Navidad!