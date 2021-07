¿Cuba es una dictadura?

¿Será o no será? ‘Qué más da’, que viene a decir Nadia Calviño. ‘No es una democracia’, aclara Pedro Sánchez. Y a la nueva portavoz le da pereza pronunciarse sobre Cuba. Por eso, y por no meterse en líos, la ‘vice’ Yolanda Díaz deja la decisión a la ONU. ¿Quiénes son los miembros del Gobierno para ‘elucubraciones doctrinales’? De esto prefieren acusar al Tribunal Constitucional cuando no les da la razón y dejar en evidencia la separación de poderes, algo que, por cierto, no existe en las dictaduras.

Entonces, ¿será o no será Cuba una dictadura? La familia de Camila, la corresponsal de ABC detenida y acusada de desacato por grabar las protestas de La Habana, deja entrever que algo puede haber de eso que no quiere pronunciar Sánchez. Se dio cuenta cuando se llevaron a su hija, no le dijeron dónde y cuando hasta el lunes, una semana después de encerrarla, no le darán 5 minutos para hablar con ella por teléfono. El pobre temía que a su ‘niña’ la hubieran llevado a la temida cárcel 100, donde está, por cierto, Amanda, esa bailarina de 18 años, que cuando se dirigía a ensayar vio el revuelo, paró el ‘carro’ y sacó su móvil para inmortalizarlo. La pillaron: en Cuba el régimen tiene miles de ojos.

En la 100 las celdas son chiquititas y no hay descanso, aunque solo sea porque las ratas que campan a sus anchas te pueden morder o porque con 40 grados y humedad una cabezadita larga resulta imposible. Quien entra, cuentan, deja de ser persona.

¿Será una dictadura? Hablan de miles de detenciones forzosas del régimen cubano desde el domingo. Se los llevan y les acusan de lo que sea porque en Cuba un simple paseo puede ser delito. Sus familias no saben si están vivos o muertos, solo que cada garganta que se atrevió a gritar “patria y vida”, como dice la canción de Yotuel, está en una de las 200 cárceles cubanas o buscado para ingresar en cualquiera... y saben también que tendrá un juicio sin posibilidad de defensa. El actual dictador Miguel Díaz-Canel sigue el ideario de represión de Fidel Castro, que cuando murió, en 2016, dejó 7.365 asesinados, 20.000 presos políticos y 2.500.000 exiliados.

¿Será una dictadura? En cada edificio hay un comité de defensa de la revolución, es decir, de chivatos que espían al resto de los vecinos para contárselo todo al régimen. A muy pocos ciudadanos se les permite la propiedad privada y la prosperidad solo le pertenece al afiliado al partido único del régimen. A diferencia de la dictadura franquista, que esta sí la reconocen bien Sánchez y sus ministros, en Cuba la gente se muere literalmente de hambre. No toman leche, tampoco carne y el sueldo del mes de un maestro daría para comprar exclusivamente dos coca-colas y en el mercado negro. En los peores momentos, como ahora, no se ven gatos por las calles.

Cuba pasó de ser el país más rico -al que primero llegó la televisión- a que el castrismo condenara a los ciudadanos no apegados al partido a vivir arrastrados. País donde las playas más hermosas están reservadas a turistas y prohibidas para los ciudadanos. Decía Fidel que Cuba era el lugar donde las prostitutas eran más cultas: también el único donde se entregaban por una pequeña pastilla de jabón. Y el único donde un turista es rico con 20 dólares, un boli y unos caramelos, pero eso no lo decía.

¿Será una dictadura? Es un régimen totalitario marxista-leninista de único partido, control del Ejército, control de los medios de comunicación y de internet. Ni siquiera se molesta en disimular su totalitarismo. ¿Para qué con la reacción del Gobierno de España? Tampoco los anteriores presidentes hablaron claro pero la diferencia está en que a Aznar le odiaba el régimen por sus políticas; Felipe González no ha dudado en decir que en Cuba una dictadura sustituyó a otra; y, en cambio, a Zapatero se le adora, hasta el punto de que ya como ‘ex’ le recibió Raúl Castro a espaldas de Rajoy. Sí, Zapatero, el mismo que dice que en Venezuela hay democracia y el mismo que ideó la Ley de la Memoria Histórica y el mismo que ahora es ‘ministro de Exteriores’ de Sánchez en la sombra. ¿Cómo va a reconocer el presidente que Cuba es una dictadura?

Y no es por Podemos. Se ha demostrado que ni Pablo Iglesias era el perverso ni Iván Redondo, el maquiavélico. El asesor de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez; igual que él es el comité científico del covid o el comité económico de la crisis. Igual que pretende ser el juez e igual que tiene lista una Ley de Seguridad que le permitirá, si no se lo impiden los tribunales, expropiarnos con solo gritar la palabra ‘crisis’. Fidel siempre defendió que lo suyo era una revolución socialista, no comunista. ¿Cómo va a reconocer Sánchez que Cuba es una dictadura?

Pobres chavales sin esperanza de victoria, abandonados por la comunidad internacional y por su España. Nos quedan las fuentes iluminadas por la bandera de Cuba y gritar por ellos “libertad” o “patria y vida”, que es lo que les ha llevado a la cárcel o a la muerte. Sí, Cuba es una dictadura y y preocupa que a nuestro presidente no le parezca para tanto.