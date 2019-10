Sánchez no coge el teléfono a ese pollo sin cabeza que Puigdemont dejó ¿al frente? de la Generalidad. De momento El Doctor No está en modo No Voy a Hacer Nada que me Perjudique, aplicando en Cataluña el mismo dontancredismo que llevó a Rajoy al fracaso. Sin embargo, mientras los feroces cachorros de Torra intercambien porrazos y pedradas con los Mossos, mientras la convivencia y la paz sean las únicas víctimas mortales de la guerrilla callejera, no moverá un dedo por mucho que se lo exijan Casado y Rivera. Solo las encuestas pueden sacarle de su parálisis y por ahora sigue ganando. Baja, pero gana.

Mientras tanto, todo el mundo habla de las algaradas en Cataluña. Políticos, activistas, deportistas... y a muchos nos entran ganas de contestarles.

Lo ideal sería decirles cuatro cosas a la cara... algo como lo que sigue:

-A Quim Torra habría que dejarle un par cosas muy claras, pero él solo se confiesa con TV3, la televisión del régimen progolpista. Allí habló el otro día de los infiltrados, a los que en su delirio acusa de provocar los disturbios. “Estos infiltrados son gente nueva que aparece en unas concentraciones y que no habían sido vistas nunca antes; gente que, por lo general, no está en las manifestaciones independentistas”. Por sus palabras hemos sabido que el teleñeco de Puigdemont conoce uno a uno a los cientos de miles de manifestantes habituales del independentismo. Su desfachatez no conoce límites. Porque el primer infiltrado entre las personas sensatas es el propio Torra. Y porque su lugar, tras espolear a los CDR y anunciar otro referéndum ilegal, su sitio no es el plató de una tele sino la celda de aislamiento de una cárcel.

También habría que responderle al señor José Guardiola, exjugador de la Selección española, ahora convertido en imagen internacional de los progolpistas. Dijo el otro día: “Sea cual sea el problema, pueden contar conmigo si se trata de defender los derechos humanos. Voy a luchar contra el racismo, la discriminación, la igualdad y los derechos entre hombres y mujeres no importa dónde ni cuándo sea. Aquí, en Alsasua, en Madrid o en los países árabes”. Y habría que decirle que miente, que es un cobarde porque él ha vivido y cobrado de Qatar, una satrapía medieval, donde la democracia está perseguida y las mujeres son poco más que animales, donde cualquiera sería ejecutado si se le ocurre dar un golpe como el de sus amigotes Puigdemont y Junqueras. Allí jugó, cobró y no dijo ni mu.

Una par de toques también para el presidente del Gobierno de España en funciones, cuando dijo el pasado viernes que “los autores de los graves hechos violentos responderán más pronto que tarde”... Habría que espetarle que no es verdad, que de momento no ha respondido ninguno y que los líderes de los violentos llevan camino de irse de rositas. Empezando por Torra, al que Sánchez podría mandar a la cárcel utilizando la grabación de las instrucciones dadas por el ‘president’ a los CDR y que están en manos de la Fiscalía. Pero no lo hará porque ahora no le conviene. Más adelante, si hay muertos, se verá.

A ese grupo de jóvenes estudiantes separatistas que insultaron el mismo viernes a Cayetana Álvarez de Toledo, durante la huelga progolpista, con improperios machistas como “zorra, perra, puta, argentina, española, muerta tenías que estar...” se me ocurren unas cuantas barbaridades que escupirles a la cara, pero estos insultos prefiero dejarlos sin contestación, a la espera de que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, las activistas de Femen o las dirigentes de cualquier otro colectivo feminista defiendan a la diputada del PP y pongan en su sitio a los agresores (podemos esperar sentados).

Y finalmente, a los obispos catalanes que en estos días de fuego y sangre callan y permanecen ocultos, algo habría que decirles. No han abierto la boca mientras las hordas ‘independes’ agreden a sus fieles sin compasión ni misericordia. Hoy lo harán. ¿ Y qué dirán en sus sermones de hoy domingo? ¿Mandarán al infierno a los violentos? ¿O pedirán a los que se sienten españoles y al resto de víctimas de la barbarie que pongan la otra mejilla? Hagan apuestas.