Cuando se candaba el Tormes

En el zurrón léxico de los salmantinos, entre nuestro acerbo peculiar más escogido, cuando nos tiramos el farol de lígrimos ante los forasteros, siempre sacamos a relucir el verbo candar. Canda la puerta Manolo que hay corriente/Canda la despensa, que se orean los lomos... Y tantas otras frases donde por supuesto el verbo candar tiene el significado de cerrar con rigor lo que está abierto.

Pero el momento estelar del verbo candar, su puesta en escena más sobresaliente, es cuando decimos que se candó el río, siendo el ríoTormes y no cualquier otro, el único que en nuestra afirmación se puede candar.

Hay muchos testimonios gráficos del río helado, uno en el que lo atraviesa sin temor el carro entoldado de un lechero con la mula trotando briosa y cascabelera por la helada corriente. Otras, de alegres rapaces patinando medio desharrapados, pero la más famosa, la que no me he cansado de ver nunca, estaba colgada de la pared, no sé si todavía seguirá allí, en la tienda de bicicletas de la avenida de La Paz. La foto recortada de un periódico y fatigada por el tiempo, retrata a cuatro tipos de media vida, sentados en sillas de enea, a la vera de una mesa, en medio del río helado, jugando una partida de naipes con toda pachorra, indiferentes a los riesgos de la situación. Quiero acordarme de que uno de los puntos de la partida era el propietario del taller de las bicicletas, que hoy todavía atiende su hijo con profesionalidad y amabilidad.

Ahora, a pesar de las terribles heladas matinales de estos días, que en el observatorio de Matacán han brincado por encima de los diez bajo cero, el Tormes no se ha candado y apenas sus orillas enseñan carámbanos. La explicación está, creo yo, en las chorreras y aliviaderos del pantano de Santa Teresa, que colmado de agua, vierte por las esclusas un torrente tumultuoso que no permite el hielo del río.

Digo yo que será por eso por lo que no se canda, pero si algún erudito local tiene otra explicación más rigurosa o científica que la cuente y candaré la boca -en lo tocante al Tormes helado- para siempre.