Cuando nos volvimos idiotas

‘NUESTROS niños y niñas son personas muy vulnerables frente a la publicidad y es nuestra obligación protegerles’. Entonces Garzón, ministro de microconsumo, prohibió la publicidad de dulces en horario infantil. A Chaves, modelo de Garzón, le encantaba prohibir todo en Venezuela pero ahora allí las ‘chuches’ no son una preocupación porque casi el 80% de la población solo dispone de 1,2 dólares al mes.

A Garzón le preocupa que nuestros niños estén gordos y es normal. Lo preocupante es que no le preocupe que no podamos pagar luz, gasolina o comida por una inflación tipo Venezuela. Es más fácil prohibir que educar. Es mejor dar un paso más hacia la anulación de derechos que trabajar para que las familias tengan claro que un zumo no es malo, pero tomar 20 al día sí es perjudicial. Es mejor prohibir y que dependamos del criterio de papá Estado porque carezcamos del propio. Prohibir, quitar la cultura del esfuerzo, que nuestros niños sean incapaces de pensar... pero que tengan título para que no se frustren. A lo mejor la estrategia contra la obesidad, que es un problema serio, no puede quedar reducido a Consumo. A este paso acabarán midiéndonos la cintura, como obliga Japón a hacer a las empresas, y las sancionará, como allí, si las mujeres superamos los 90 centímetros y los hombres, los 85, pero sin plan en escuelas ni tampoco de gimnasios.

Tendrá que prohibir la publicidad de ‘dulces’ en horario de mujeres, que somos las que aún más compramos. Y prohibir publicidad de coches en horario de conductores porque hay accidentes, y fuera la de sartenes en horario de cocinitas porque muchos incendios empiezan por ahí. China, modelo de Garzón, acaba de prohibir que en la tele salgan hombres afeminados así que todo es posible.

Pero a muchos todo lo anterior les parece bien. El problema no son las ‘chuches’, es que nuestra sociedad cambió y hemos pasado de atar petardos en el rabo de los perros, que era una salvajada, a que duerman en nuestras camas con redecilla. El problema es que nos hemos dado un golpe de nuevos ricos y nos pasamos. Por ejemplo, ’los verdes’, como Garzón, decidieron que carbón y nucleares sobran pero sin tener alternativas y así está la luz. Qué mal estaremos para que la ministra más verde, que es Ribera, enemiga de contaminantes barcos, busque desesperadamente metaneros que traigan el gas.

Y ahora llega la Cumbre de Glasglow y volverá Greta y su ‘bla, bla, bla’ de niña que nos abronca. O surgirán populistas tipo Mújica que, como en la Cumbre de la ONU de Río, nos digan que la solución es no consumir y que para cuidar el planeta tenemos que estar encerrados y con fábricas paradas, como en pandemia. Y nuestros gobernantes ‘cool’ se lo comprarán. Y los de Greenpeace volverán a tomar fuerza para impedir la entrada de buques con gas en España porque contamina... y a la vez participan en negocios con gas.

A nuestro Gobierno le preocupan las ‘chuches’. A otros nos preocupa más mirar a China y ver sus cortes de luz; a Austria y ver su advertencia de apagón; a Estados Unidos, con desabastecimiento; y saber que no hay materias primas y que Argelia cierra ‘nuestro’ gasoducto. Y mirar cómo China compra ahora el contaminante carbón a la desesperada o que Rusia se ha convertido en el dueño del calor de Europa con tubería de gas directa a Alemania, que después de cerrar sus nucleares ha tenido que tragar por necesidad. Y ver cómo pese a todo nosotros seguimos más verdes que nadie y Bruselas, igual, empeñada en producir en ecológico para que si ahora no tenemos alimentos luego produzcamos menos, y tan caros que serán para ricos, y la mayoría tengamos que comer productos de otros países prohibidos aquí por ‘sucios’. Respiraremos aire limpio en Europa y en España aunque luego no tengamos para comer. Perdimos el rumbo.

Sin animales, señores verdes, no hay carne que permita el desarrollo del cerebro, pero tampoco otras muchas cosas, como ropa de abrigo. Y la ley de bienestar animal es solo un paso más para que los animales sean los domésticos, los que estén en casa, nada de campo. Seguimos en el limbo.

Sí, fuera ‘chuches’, ese es nuestro gran problema, no el de que nos gobiernan lumbreras del pelaje de los que soltaron los burros en Valencia por el monte para que lo limpiaran, como si los pobres pudieran sobrevivir sin pienso. Sin luz no hay pienso. Sin luz no hay nada. Podemos estar delgados, ser verdes... y morir desnutridos y arrinconados por el frío.

Cuando nos volvimos idiotas, engreídos sin fundamento.